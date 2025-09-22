Realme Watch 5 już w Polsce. To niedrogi smart zegarek dla sportowców

Firma Realme ruszyła ze sprzedażą w Polsce swojego najnowszego zegarka – Watch 5. Urządzenie w metalizowanej kopercie 42 mm wyposażono w duży ekran AMOLED o przekątnej 1,97 cala i rozdzielczości 390 x 450 pikseli, z jasnością szczytową 600 nitów, osłonięty płaskim szkłem 2D Panda Glass. Użytkownicy mają do wyboru ponad 300 tarcz zegarka oraz wsparcie dla funkcji Always-On Display w trybie dziennym i nocnym. Sterowanie ułatwia aluminiowa koronka z piaskowaną fakturą.

Zegarek ma certyfikat IP68 potwierdzający odporność na pył i wodę oraz został poddany testom wytrzymałościowym na zarysowania i korozję. Na wyposażeniu znalazł się moduł GNSS ze wsparciem dla pięciu globalnych systemów nawigacji satelitarnej, który umożliwia śledzenie aktywności na świeżym powietrzu bez konieczności noszenia telefonu.

Smartwatch obsługuje połączenia Bluetooth 5.3, pozwala na prowadzenie rozmów głosowych przez sparowany smartfon, a dodatkowo wyposażony jest w niezależny interkom Bluetooth, który umożliwia komunikację z innymi smartwatchami Realme Watch 5. Co więcej, Realme Watch 5 ma NFC, co pozwala korzystać z zegarka jak z kart dostępowych, np. do biura, na uczelnię czy w inne miejsce. Nie ma jednak funkcji płatności zbliżeniowych.

Smartwatch oferuje 108 trybów sportowych i podczas każdego treningu kontroluje 15 kluczowych wskaźników wydajności. Dostarcza także personalizowane treningi i ćwiczenia rozciągające. Nie brakuje też funkcji zdrowotnych: Realme Watch 5 pozwala na monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi, stresu, jakości snu, hałasu oraz cyklu kobiecego. Integracja z aplikacją realme Link umożliwia śledzenie do 10 wskaźników pracy organizmu i statystyk w różnych przedziałach czasu.

Bateria zegarka wystarcza do 14 dni pracy przy standardowym użytkowaniu, do 16 dni w trybie oszczędzania energii oraz około 6 dni przy włączonym Always-On Display.