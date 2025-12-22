Action rzuca Philipsa za 64,64 zł. Na takiego Hue trzeba ponad 1800 zł
Action kolejny raz zaskakuje fanów taniej elektroniki. Tym razem na tapet idzie doskonały element wystroju każdego wnętrza, lampa podłogowa samego Philipsa. Aż zmrużyłem oczy, by sprawdzić, czy to nie czasem Philips Hue.
Philips RGBIC Ambient prawie jak Philips Hue Signe
Oferta Action to nie żadna podróbka — w sklepie znalazły się oryginalne lampy podłogowe Philips RGBIC Ambient o wysokości aż 142 cm. Umożliwiają one rozświetlenie ściany czy narożnika znajdującego się za nimi tysiącem kolorów, mają pilot zdalnego sterowania, a do tego potrafią synchronizować efekty świetlne z muzyką. Technologia RGBIC oferuje wyświetlanie wielu kolorów w tym samym czasie i aż 13 profili ustawień światła.
Na Allegro najlepsza oferta na taką lampę to 128,88 zł, tymczasem w Action do 23 grudnia włącznie kupimy ją w promocji za zaledwie 64,64 zł zamiast i tak symbolicznych 89,90 zł. To doskonała okazja, choć musisz o jednym pamiętać...
Nie, kształt podobny, ale nie jest to smart oświetlenie Philips Hue
Jeśli planujecie dokonać zakupu z myślą o uzupełnieniu inteligentnego systemu Smart Home bazującego na Philips Hue, to jednak nie tędy droga. Lampa z Action to prosty model Philipsa, bez Wi-Fi czy wsparcia dla Matter, którego nie wyszukacie w aplikacji i nie dodacie do swojej sieci urządzeń. Właściwy smart-model znajdziecie w linku poniżej.
Nie oznacza to jednak, że Action proponuje zły produkt. Nawet podstawowe oświetlenie Philipsa to gwarancja wyższej jakości niż rozmaitych elektrośmieci z Azji. Mamy też tutaj gwarancję i rękojmię, lokalną sieć dystrybucji i zaskakująco niską cenę na tle innych sklepów i aukcji.