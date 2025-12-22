Action rzuca Philipsa za 64,64 zł. Na takiego Hue trzeba ponad 1800 zł

Philips RGBIC Ambient prawie jak Philips Hue Signe

Oferta Action to nie żadna podróbka — w sklepie znalazły się oryginalne lampy podłogowe Philips RGBIC Ambient o wysokości aż 142 cm. Umożliwiają one rozświetlenie ściany czy narożnika znajdującego się za nimi tysiącem kolorów, mają pilot zdalnego sterowania, a do tego potrafią synchronizować efekty świetlne z muzyką. Technologia RGBIC oferuje wyświetlanie wielu kolorów w tym samym czasie i aż 13 profili ustawień światła.

Na Allegro najlepsza oferta na taką lampę to 128,88 zł, tymczasem w Action do 23 grudnia włącznie kupimy ją w promocji za zaledwie 64,64 zł zamiast i tak symbolicznych 89,90 zł. To doskonała okazja, choć musisz o jednym pamiętać...

Nie, kształt podobny, ale nie jest to smart oświetlenie Philips Hue

Jeśli planujecie dokonać zakupu z myślą o uzupełnieniu inteligentnego systemu Smart Home bazującego na Philips Hue, to jednak nie tędy droga. Lampa z Action to prosty model Philipsa, bez Wi-Fi czy wsparcia dla Matter, którego nie wyszukacie w aplikacji i nie dodacie do swojej sieci urządzeń. Właściwy smart-model znajdziecie w linku poniżej.

Oświetlenie Philips Hue to zarówno funkcje smart, jak i perfekcyjna skala odwzorowania kolorów, ale też ceny z górnej półki