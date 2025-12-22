Aplikacje

Zainstalowanie tego na Androidzie zaboli finansowo. Wyczyści konto

Zainstalowanie aplikacji z nieznanego źródła może mieć opłakane skutki. Kradzież danych to najmniejszy z problemów. Taka decyzja może zaboleć finansowo.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zainstalowanie tego na Androidzie zaboli finansowo. Wyczyści konto

Badacze z Group-IB i innych firm ostrzegają przed nową falą zaawansowanych kampanii złośliwego oprogramowania na Androida. Łączą one w sobie kradzież SMS-ów, w tym kodów jednorazowych, zdalne przejęcie urządzenia i rozbudowaną infrastrukturę cyberprzestępczą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Groźny trojan na Androida

Wonderland (wcześniej znany jako WretchedCat) to złośliwe oprogramowanie kradnące SMS-y i jednorazowe hasła uwierzytelniające (OTP — one time passwords). Malware podszywa się m.in. pod Google Play oraz pliki wideo, zdjęcia czy zaproszenia ślubne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE Blade 20 4/128GB 6.6" 90Hz Fioletowy
Smartfon DOOGEE Blade 20 4/128GB 6.6" 90Hz Fioletowy
0 zł
639 zł - najniższa cena
Kup teraz 639 zł
Smartfon OUKITEL WP62 5G 8/256GB 6.6" 120Hz Srebrny
Smartfon OUKITEL WP62 5G 8/256GB 6.6" 120Hz Srebrny
0 zł
1099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
0 zł
4399 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Advertisement

Trojan dystrybuowany jest przez fałszywe strony Google Play, kampanie na Facebooku, a także fikcyjne konta na portalach randkowych i Telegramie. Atakujący wykorzystują między innymi przejęte profile użytkowników na Telegramie do masowego rozsyłania złośliwych plików APK.

Po instalacji malware przejmuje SMS-y i kody jednorazowe, może ukrywać powiadomienia, wysyłać SMS-y z zainfekowanego telefonu oraz wykonywać różnego rodzaju polecenia przez dwukierunkową, zdalną komunikację z serwerami C2.

Malware ukrywa swoją obecność

Wonderland jest ukrywany w dropperach MidnightDat i RoundRift, które wyglądają jak legalne aplikacje. Zaszyfrowany złośliwy kod jest w tym przypadku instalowany lokalnie, nawet bez połączenia z internetem.

Aplikacje wymagają wcześniejszego włączenia instalacji z nieznanych źródeł. Atakujący osiągają zgodę na to przez wyświetlenie ekranu „aktualizacji”, zachęcającego użytkownika do instalacji rzekomej nowej wersji oprogramowania.

Z informacji ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa wynika, że infrastruktura C2 oparta jest na szybko zmieniających się domenach przypisanych do konkretnych buildów, co utrudnia monitorowanie i blokowanie kampanii.

To kolejna przestroga przed instalowaniem aplikacji z nieznanych źródeł. Coraz więcej z nich to ukryte wirusy, które mają za zadanie przejąć nasze dane, konta oraz okraść nas z pieniędzy. Jedna nierozważna decyzja może mieć bardzo opłakane skutki, w tym finansowe.

Image
telepolis
malware malware dla Androida malware na Androidzie malware Android Wonderland malware
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: The Hacker News