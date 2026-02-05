ASRock potwierdza problem z procesorami AMD. Sprawa jest badana

Każdy kto śledzi doniesienia ze świata nowych technologii doskonale zdaje sobie już sprawę, że w przypadku serii AMD Ryzen 9000 jest coś mocno nie tak. Nie ma tygodnia, w którym nie pojawia się kilka zgłoszeń o martwych procesorach - czasami to nawet 5 przypadków dziennie. Sytuacja występuje na płytach różnych producentów i dotyczy różnych modeli CPU.

U ASRocka to już przynajmniej 327 uszkodzone procesory

ASUS dość szybko potwierdził, że problem występuje i sytuacja jest badana. Niestety, zarówno AMD jak i ASRock - który przoduje w raportach o uszkodzeniach - milczeli. Aż do teraz. Dzisiaj Tajwańczycy wydali oficjalny komunikat prasowy, który pozostawia wiele do życzenia. W oświadczeniu podano, że firma analizuje sprawę i wdraża wewnętrzne procesy weryfikacji. Nie podano jednak, co jest przedmiotem testów.

Co gorsza, ASRock nie dał żadnych rad zagubionym użytkownikom. Posiadacze ich płyt głównych z gniazdem AMD AM5 pytają w internecie czy należy aktualizować BIOS, a może wrócić do starego? Czy włączenie trybów jak PBO lub AMD Expo jest bezpieczne? Odpowiedzi brak.