Sprzęt

ASRock potwierdza problem z procesorami AMD. Sprawa jest badana

Chociaż Czerwoni nadal chowają głowę w piasek i nie komentują sprawy, to partnerzy zabrali głos. Najpierw ASUS, a teraz ASRock.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:05
0
Każdy kto śledzi doniesienia ze świata nowych technologii doskonale zdaje sobie już sprawę, że w przypadku serii AMD Ryzen 9000 jest coś mocno nie tak. Nie ma tygodnia, w którym nie pojawia się kilka zgłoszeń o martwych procesorach - czasami to nawet 5 przypadków dziennie. Sytuacja występuje na płytach różnych producentów i dotyczy różnych modeli CPU.

U ASRocka to już przynajmniej 327 uszkodzone procesory

ASUS dość szybko potwierdził, że problem występuje i sytuacja jest badana. Niestety, zarówno AMD jak i ASRock - który przoduje w raportach o uszkodzeniach - milczeli. Aż do teraz. Dzisiaj Tajwańczycy wydali oficjalny komunikat prasowy, który pozostawia wiele do życzenia. W oświadczeniu podano, że firma analizuje sprawę i wdraża wewnętrzne procesy weryfikacji. Nie podano jednak, co jest przedmiotem testów.

Co gorsza, ASRock nie dał żadnych rad zagubionym użytkownikom. Posiadacze ich płyt głównych z gniazdem AMD AM5 pytają w internecie czy należy aktualizować BIOS, a może wrócić do starego? Czy włączenie trybów jak PBO lub AMD Expo jest bezpieczne? Odpowiedzi brak.

Na samym Reddicie mowa do tej pory o 327 przypadkach uszkodzonych procesorów na platformach ASRocka. Dominują najpopularniejsze modele, czyli AMD Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X. W przypadku płyt niechlubny prym wiedzie X870E Nova WiFi, a zaraz potem jest B850 Steel Legend WiFi, B850I Lighting WiFi i X870 Pro RS WiFi.

amd Asus procesor CPU ASRock AMD Zen5 AMD Ryzen 9000 AMD Ryzen 9000X3D AM5
Zródła zdjęć: Reddit
Źródła tekstu: ASRock, oprac. własne