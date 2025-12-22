Tego gamingowego laptopa z 64 GB RAM kupisz dziś aż 1000 zł taniej

Dlatego z zakupem sprzętu nie ma co czekać do przyszłego roku, bo będzie tylko gorzej, a najlepszy czas na zakup laptopa, czy PC-ta był pół roku temu. I chociaż brzmi to dość drastycznie, to właśnie w takich realiach przyszło nam żyć. Na szczeście istnieją promocje takie jak ta, w których można kupić potężnego laptopa gamingowego aż 1000 zł taniej. Musicie się jednak pośpieszyć, bo w chwili pisania tych słów pozostały jedynie 33 sztuki.

PREDATOR Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY

Co my tu mamy? Potęgę i to w wyjątkowo małej obudowie, bo o grubości poniżej 2 cm i z wagą 2,3 kilograma. I trzeba przyznać, że laptop ten robi wrażenie pod każdym innym względem. I tak jego ekran to 16-calowy panel OLED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i odświeżaniu 240 Hz. Mamy też 100% pokrycie Adobe RGB i 100% pokrycie DCI-P3. Idealnie więc nadaje się nie tylko do grania, ale także do pracy z grafiką.

Sercem urządzenia jest potężny, 24-rdzeniowy układ Intel Core Ultra 9-275HX, którego wspiera 64 GB RAM DDR5 6400 MHz w dwóch kościach po 32 GB. Do dyspozycji mamy natomiast 1 TB SSD NVMe, a za przetwarzanie grafiki odpowiada mocarna karta NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti z 12 GB vRAM. Wszystko to przy 72 Wh baterii i z zasilaczem 230 W kosztuje 8999 zł. I chociaż trudno tu mówić o szczególnie niskiej cenie, to taniej już nie będzie.