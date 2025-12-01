mObywatel z kolejną nowością. Skorzysta pół miliona użytkowników

Około pół miliona nauczycieli zyskało właśnie wygodny sposób potwierdzania swoich kwalifikacji zawodowych – ich legitymacja służbowa trafiła do mObywatela. Od teraz będzie ona podstawowym dokumentem potwierdzającym uprawnienia zawodowe nauczycieli, przy czym elektroniczny i fizyczny dokument są swoimi odpowiednikami. Oznacza to, że na terenie Polski można okazywać je zamiennie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Okazując legitymację służbową, nauczyciele mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją, a także tańszych lub nawet darmowych wejściówek do instytucji kultury, takich jak muzea czy teatry. Dodatkowo przysługują im ulgi przewidziane przez niektóre podmioty prywatne (np. księgarnie).

Jak dodać dokument do aplikacji?

Aby dodać legitymację służbową nauczyciela, należy:

kliknąć Dodaj na ekranie głównym mObywatela,

na ekranie głównym mObywatela, wyszukać lub wybrać z listy Legitymację służbową nauczyciela ,

, zaczekać na pobranie danych przez aplikację.

W przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony jest w więcej niż jednej placówce, jego legitymacja będzie miała formę multidokumentu. Oznacza to, że taka osoba zobaczy w aplikacji listę wszystkich szkół, w jakich uczy. Wskazanie konkretnej pozycji poskutkuje wyświetleniem legitymacji z danej placówki oświatowej. W momencie zakończenia współpracy z daną placówką pracodawca unieważni legitymację. Informacja o tym zostanie automatycznie wyświetlona w mObywatelu.