Sprzęt

Xiaomi 17 Ultra nadejdzie wcześniej. Przeciek ujawnia ulepszenia

Chociaż poprzednik miał swoją premierę pod koniec lutego, Xiaomi 17 Ultra skróci cykl i wejdzie na rynek już w tym miesiącu. Zapowiada się jako kolejny fotograficzny super flagowiec.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:56
Xiaomi 17 Ultra nadejdzie wcześniej. Przeciek ujawnia ulepszenia

Z najnowszych przecieków wynika, że Xiaomi 17 Ultra zostanie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu w Chinach. Dla przypomnienia, jego poprzednik – Xiaomi 15 Ultra – zadebiutował 27 lutego. Nadchodzący model może skrócić cykl o ponad dwa miesiące. Niestety, na globalny debiut trzeba będzie jednak poczekać do marca.

Według najnowszych doniesień, podawanych przez Smart Pikachu z Weibo, Xiaomi 17 Ultra otrzyma zmodernizowaną powłokę optyczną Leica, która ma poprawiać przenikanie światła oraz redukować refleksy i zjawiska ghostingu. Producent ma przy tym stawiać na sprzętowe rozwiązanie problemów optycznych, przykładając większą wagę do soczewek i szkła obiektywów, jednocześnie zmniejszając na tym etapie zależność od przetwarzania programowego. Ma się to przełożyć na wyższą szczegółowość, lepszą kolorystykę i bardziej naturalne zdjęcia.

Zmian doczeka się cały system aparatów. Zamiast czterech obiektywów, jak u poprzednika, tym razem otrzymamy dopracowany potrójny moduł. Xiaomi 17 Ultra będzie wyposażony w główny sensor 50 Mpix w formacie 1 cala (prawdopodobnie OmniVision OV50X), potężny aparat 200 Mpix z peryskopowym teleobiektywem oraz aparat ultraszerokokątny z matrycą 50 Mpix. 

Sercem Xiaomi 17 Ultra będzie oczywiście Snapdragon 8 Elite Gen 5, który odpowie nie tylko za topową wydajność, ale też za obsługę złożonych algorytmów przetwarzania obrazu. Równie ciekawie zapowiada się bateria – przecieki mówią o pojemności w przedziale 6000–7000 mAh. To więcej niż w poprzednim modelu – Xiaomi 15 Ultra w wersji globalnej dostępny jest z akumulatorem 5410 mAh, a w chińskiej – 6000 mAh. 

Na froncie Xiaomi 17 Ultra się znaleźć płaski ekran zamiast zakrzywionego, a pod nim ulokowany będzie ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Konstrukcja smartfonu ma być jeszcze bardziej wytrzymała, a wśród funkcji łączności pojawi się dwukierunkowa komunikacja satelitarna, co jednak zapewne obejmie tylko wersję z Chin.

Podczas zapowiadanej konferencji Xiaomi ma nie tylko pokazać 17 Ultra, ale też rozszerzyć swój ekosystem o nowe urządzenia. Obok flagowca spodziewana jest premiera opaski fitness Band 10 Pro oraz pierwszego domowego serwera NAS marki.

telepolis
xiaomi Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Ultra
Zródła zdjęć: Xiaomi
Źródła tekstu: GizmoChina