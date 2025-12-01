Sprzęt

Raspberry Pi z nowym modelem. Ceny starszych idą w górę

To było do przewidzenia. Rosnąca bańka AI pożera kolejne gałęzie rynku nowych technologii, na czym cierpią zarówno producenci, jak i konsumenci.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 15:51
Kryzys na rynku DRAM spowodowany szaleństwem na sztuczną inteligencję zbiera coraz większe żniwo. Moduły RAM są już nawet 3-4 razy droższe niż kilka miesięcy temu, a podwyżki cen zapowiedzieli najwięksi producenci laptopów, smartfonów i Mini PC. Tym razem do tego grona dołącza też SBC.

Dla równowagi do sklepów trafi Raspberry Pi 5 w wersji 1 GB

Raspberry Pi Foundation poinformowało dzisiaj oficjalnie, że ze względu na coraz droższe kości LPDDR4, konieczne jest zwiększenie cen wszystkich modeli Raspbery Pi 5 oraz wybranych Raspberry Pi 4. Mowa o zauważalnych różnicach, bo na poziomie od 5 do 25 dolarów (19-90 złotych + VAT):

Model Stare MSRP Nowe MSRP
Raspberry Pi 4 (4 GB) 55 USD 60 USD
Raspberry Pi 4 (8 GB) 75 USD 85 USD
Raspberry Pi 5 (2 GB) 50 USD 55 USD
Raspberry Pi 5 (4 GB) 60 USD 70 USD
Raspberry Pi 5 (8 GB) 80 USD 95 USD
Raspberry Pi 5 (16 GB) 120 USD 145 USD
Dodatkowo podrożeje również Compute Module 5 w wersji 16 GB - aż o 20 dolarów. Ceny RPi 4 wyposażonych w mniej pamięci RAM, cała oferta RPi 3+ oraz Raspberry Pi Zero pozostają bez zmian.

Jednocześnie, by umożliwić dalsze prace nad projektami DIY, które wymagają wysokiej mocy obliczeniowej, ale niekonieczne dużo RAMu, wprowadzony zostaje nowy wariant Raspberry Pi 5 z 1 GB pamięci. Ogólna specyfikacja - SoC, rodzaj i liczba złączy - pozostaje bez zmian. Jego sugerowana cena to 45 dolarów i lada moment trafi do sprzedaży.

ARM LPDDR4 raspberry pi raspberry pi 4 DRAM SBC Raspberry Pi 5
Zródła zdjęć: Raspberry Pi Foundation
Źródła tekstu: Raspberry Pi Foundation, oprac. własne