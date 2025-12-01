Raspberry Pi z nowym modelem. Ceny starszych idą w górę

Kryzys na rynku DRAM spowodowany szaleństwem na sztuczną inteligencję zbiera coraz większe żniwo. Moduły RAM są już nawet 3-4 razy droższe niż kilka miesięcy temu, a podwyżki cen zapowiedzieli najwięksi producenci laptopów, smartfonów i Mini PC. Tym razem do tego grona dołącza też SBC.

Dla równowagi do sklepów trafi Raspberry Pi 5 w wersji 1 GB

Raspberry Pi Foundation poinformowało dzisiaj oficjalnie, że ze względu na coraz droższe kości LPDDR4, konieczne jest zwiększenie cen wszystkich modeli Raspbery Pi 5 oraz wybranych Raspberry Pi 4. Mowa o zauważalnych różnicach, bo na poziomie od 5 do 25 dolarów (19-90 złotych + VAT):

Model Stare MSRP Nowe MSRP Raspberry Pi 4 (4 GB) 55 USD 60 USD Raspberry Pi 4 (8 GB) 75 USD 85 USD Raspberry Pi 5 (2 GB) 50 USD 55 USD Raspberry Pi 5 (4 GB) 60 USD 70 USD Raspberry Pi 5 (8 GB) 80 USD 95 USD Raspberry Pi 5 (16 GB) 120 USD 145 USD Pokaż więcej

Dodatkowo podrożeje również Compute Module 5 w wersji 16 GB - aż o 20 dolarów. Ceny RPi 4 wyposażonych w mniej pamięci RAM, cała oferta RPi 3+ oraz Raspberry Pi Zero pozostają bez zmian.