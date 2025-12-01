Raspberry Pi z nowym modelem. Ceny starszych idą w górę
To było do przewidzenia. Rosnąca bańka AI pożera kolejne gałęzie rynku nowych technologii, na czym cierpią zarówno producenci, jak i konsumenci.
Kryzys na rynku DRAM spowodowany szaleństwem na sztuczną inteligencję zbiera coraz większe żniwo. Moduły RAM są już nawet 3-4 razy droższe niż kilka miesięcy temu, a podwyżki cen zapowiedzieli najwięksi producenci laptopów, smartfonów i Mini PC. Tym razem do tego grona dołącza też SBC.
Dla równowagi do sklepów trafi Raspberry Pi 5 w wersji 1 GB
Raspberry Pi Foundation poinformowało dzisiaj oficjalnie, że ze względu na coraz droższe kości LPDDR4, konieczne jest zwiększenie cen wszystkich modeli Raspbery Pi 5 oraz wybranych Raspberry Pi 4. Mowa o zauważalnych różnicach, bo na poziomie od 5 do 25 dolarów (19-90 złotych + VAT):
|Model
|Stare MSRP
|Nowe MSRP
|Raspberry Pi 4 (4 GB)
|55 USD
|60 USD
|Raspberry Pi 4 (8 GB)
|75 USD
|85 USD
|Raspberry Pi 5 (2 GB)
|50 USD
|55 USD
|Raspberry Pi 5 (4 GB)
|60 USD
|70 USD
|Raspberry Pi 5 (8 GB)
|80 USD
|95 USD
|Raspberry Pi 5 (16 GB)
|120 USD
|145 USD
Dodatkowo podrożeje również Compute Module 5 w wersji 16 GB - aż o 20 dolarów. Ceny RPi 4 wyposażonych w mniej pamięci RAM, cała oferta RPi 3+ oraz Raspberry Pi Zero pozostają bez zmian.
Jednocześnie, by umożliwić dalsze prace nad projektami DIY, które wymagają wysokiej mocy obliczeniowej, ale niekonieczne dużo RAMu, wprowadzony zostaje nowy wariant Raspberry Pi 5 z 1 GB pamięci. Ogólna specyfikacja - SoC, rodzaj i liczba złączy - pozostaje bez zmian. Jego sugerowana cena to 45 dolarów i lada moment trafi do sprzedaży.