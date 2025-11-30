Scarlet Witch wróci do MCU? Szykuje się nowy wariant w Avengers Doomsday

Wiemy, że w filmie Avengers Doomsday wróci wielu znanych bohaterów Marvela. Disney oficjalnie zapowiedział powrót mnóstwa herosów, w tym Hulka, Thora, Shang-Chi, Ant-Mana, Bucky'ego Barnesa czy też Fantastycznej Czwórki. Jednak na liście brakuje uwielbianej Scarlet Witch, granej przez Elisabeth Olson. Najnowsze plotki sugerują, że możemy zobaczyć ją w filmie, ale w innej wersji.

Scarlet Witch wróci do MCU?

W głównym, filmowym uniwersum Marvela Scarlet Witch prawdopodobnie nie żyje. Prawdopodobnie, bo chociaż zostało to potwierdzone w oficjalnej publikacji "Marvel Studios’ The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline", to serial "To zawsze Agatha" pojawiła się nieco inna sugestia.

Jednak zakończenie filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu sugerowało, że Wanda Maximoff nie żyje. Bohaterka, która zwróciła się ku mrocznym mocom i stała się zła, ostatecznie postanowiła zniszczyć księgę Darkhold, co przypłaciła życiem. Pomimo tego fani wierzyli, że jeszcze wróci ona do filmowego uniwersum. Tak może się stać za sprawą nadchodzącego filmu Avnegers Doomsday.

Co prawda Scarlet Witch nie została oficjalnie potwierdzona jako jedna z bohaterek filmu, ale najnowsze plotki sugerują, że zobaczymy ją ponownie. Jednak nie będzie to Wanda znana nam z dotychczasowych filmów, a jej nowy wariant. Bohaterka ma pochodzić z uniwersum, w którym nie stała się zła. Jest dobra i walczy ze złem. Co więcej, ma to być nowa, obowiązująca wersja postaci, która prawdopodobnie pojawi się w kolejnych filmach.