Czuły wypalenie od OnlyFans. Założyły własną platformę dla dorosłych

Pracownicy branży filmów dla dorosłych założyli nową platformę. Ich inicjatywa jest odpowiedzią na OnlyFans i ma zapewnić twórcom kontrolę nad ich przychodami.

Hidden - krzyżówka OnlyFans z TikTokiem

Platforma Hidden to relatywnie nowy twór, który ma rywalizować z OnlyFans, choć sposób przekazywania treści jest zbliżony do TikToka. Zamiast jednak porad dotyczących randkowania albo pielęgnacji skóry, znajdziemy wszelkiego rodzaju filmiki dla dorosłych – wpisujące się w dowolne nisze tej branży.

Założyła go Stella Barey, która w trakcie pandemii COVID zdobyła nieco sławy na TikToku otwierając się na śmiałe rozmowy seksualne. Później przeskoczyła do OnlyFans, gdzie zarabiała początkowo 8 tys. dolarów miesięcznie, a następnie jej przychód osiągnął 40 tys., a w szczycie swojej popularności – nawet 300 tys. dol. Jednak pomimo takiego poziomu zarobków, odeszła z OF. Była zniesmaczona warunkami finansowymi i sposobem operowania platformy – uważała, że ona i jej koleżanki/koledzy zasługują na lepsze traktowanie. Barey jest zdania, że jest to możliwe tylko gdy taka platforma jest tworzona przez ludzi, którzy operują w branży pracy seksualnej.

Tak oto powstało Hidden, czyli tiktokowe OnlyFans. Największą różnicą dla twórców na tej platformie jest to, że aplikacja ma algorytmy pomagające w ich odkrywaniu przez użytkowników, a przez to podbija to widoczność osób dopiero zaczynających na Hidden. Założycielka platformy przyznała, że nieustanna autopromocja na social media, tak aby przekierowywać osoby na OnlyFans była największym źródłem wypalenia.

Hidden pobiera również mniejszą prowizję (18 procent zamiast 20 procent), oferuje ochronę przed tzw. charge-backami do 2500 dolarów, posiada sklep twórców oraz zapewnia każdemu twórcy dedykowanego opiekuna odpowiadającego w ciągu 24 godzin. Istnieje również specjalna sekcja ze sklepikiem oferującym możliwość kupienia większych pakietów filmików bez konieczności kontaktowania się z twórcą za każdym razem. Wszystko jest tu zautomatyzowane.