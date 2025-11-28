Najgłośniejszy film sci-fi ostatniej dekady. HBO Max wie, co dobre

HBO Max rzuciło hit na weekend

HBO Max udostępnił dziś jeden z najgłośniejszych filmów science fiction ostatniej dekady. "Alita: Battle Angel" w reżyserii Roberta Rodrigueza to produkcja oparta na japońskiej mandze Yukito Kishiro. To niezwykle udane połączenie widowiskowych efektów i świata cyberpunkowej przyszłości. Warto podkreślić, że film powstał z udziałem Jamesa Camerona, który stoi za "Awatarem". A jak powszechnie wiadomo, Cameron ma doskonałą rękę do hitów. I to tych najbardziej spektakularnych wizualnie.

W filmie, choć pochodzi on z 2019 roku, w dalszym ciągu uwagę przyciąga dopracowana technologia motion-capture oraz zaawansowana cyfrowa kreacja głównej bohaterki.

"Alita: Battle Angel" - o czym opowiada film?

Film zabiera nas w podróż do XXIV wieku. Alita (grana przez Rosę Salazar) zostaje odnaleziona bez wspomnień w świecie, który jest jej całkiem obcy. Uwięziona w ciele cyborga nie może się początkowo odnaleźć w niebezpiecznym Mieście Złomu. Opiekuje się nią życzliwy lekarz, Ido (Christoph Walz). Szybko orientuje się on, że w ciele Ality kryje się wrażliwa dziewczyna o zagadkowej przeszłości. Nowy znajomy Ality przekonuje ją, że zna sposób na odzyskanie jej utraconych wspomnień.