Telewizja i VoD

Najgłośniejszy film sci-fi ostatniej dekady. HBO Max wie, co dobre

HBO Max właśnie dodał do swojej biblioteki jedną z najbardziej widowiskowych produkcji science fiction ostatniego czasu. "Alita: Battle Angel" to coś znacznie więcej niż zwykły seans filmowy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:49
0
HBO Max rzuciło hit na weekend

HBO Max udostępnił dziś jeden z najgłośniejszych filmów science fiction ostatniej dekady. "Alita: Battle Angel" w reżyserii Roberta Rodrigueza to produkcja oparta na japońskiej mandze Yukito Kishiro. To niezwykle udane połączenie widowiskowych efektów i świata cyberpunkowej przyszłości. Warto podkreślić, że film powstał z udziałem Jamesa Camerona, który stoi za "Awatarem". A jak powszechnie wiadomo, Cameron ma doskonałą rękę do hitów. I to tych najbardziej spektakularnych wizualnie.

W filmie, choć pochodzi on z 2019 roku, w dalszym ciągu uwagę przyciąga dopracowana technologia motion-capture oraz zaawansowana cyfrowa kreacja głównej bohaterki.

"Alita: Battle Angel" - o czym opowiada film?

Film zabiera nas w podróż do XXIV wieku. Alita (grana przez Rosę Salazar) zostaje odnaleziona bez wspomnień w świecie, który jest jej całkiem obcy. Uwięziona w ciele cyborga nie może się początkowo odnaleźć w niebezpiecznym Mieście Złomu. Opiekuje się nią życzliwy lekarz, Ido (Christoph Walz). Szybko orientuje się on, że w ciele Ality kryje się wrażliwa dziewczyna o zagadkowej przeszłości. Nowy znajomy Ality przekonuje ją, że zna sposób na odzyskanie jej utraconych wspomnień. 

"Alita: Battle Angel" została doceniona przez krytyków, widzowie też ją pokochali. Miłośnicy choreografii walk oraz sekwencji sportu motorball będą w siódmym niebie. 

