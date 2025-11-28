Tak nie pobieraj Battlefield 6. Narażasz się na ogromne problemy

Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku i szybko zdobył serca graczy. Aktualnie utrzymuje na Steamie średnią liczbę graczy na poziomie nieco ponad 244 tys., a w ostatnich 30 dniach w jednym momencie było nawet 563 tys. osób na serwerach. Nic dziwnego, że tak wysoka popularność przykuła uwagę oszustów.

Uważaj na Battlefield 6

Bitdefender Labs ostrzega graczy przed próbą pobierania pirackich wersji Battlefield 6, które pojawiły się już w różnych serwisach oraz torrentach. To samo tyczy się cheatów, które mają ułatwić życie niehonorowych graczy. W obu przypadkach duża część z nich ma zaszyty malware, którego zadaniem jest wykraść dane z komputera.

Cyberprzestępcy, aby uwiarygodnić fałszywe instalacje oraz cheaty, zaczęli wykorzystywać nazwy znanych grup, zajmujących się crackowaniem gier, np. RUNE oraz InsaneRamZes. Z tego powodu niektórzy gracze mogą uwierzyć, że to rzeczywiście działająca, piracka wersja BF6.

Tak naprawdę chodzi o zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem. Nie jest to pojedyncza kampania, prowadzona przez jedną grupę cyberprzestępców. Analiza Bitdefender Labs wykazała, że gracze mogą trafić na różne oprogramowanie, w tym infostealery, które kradną nasze dane w celu późniejszego ich wykorzystania. Kradną między innymi informacje z portfeli kryptowalut, ale też pliki cookies z przeglądarki czy tokeny sesji z Discorda.