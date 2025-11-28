Tak nie pobieraj Battlefield 6. Narażasz się na ogromne problemy
Cyberprzestępcy wykorzystują ogromną popularność gry Battlefield 6. Po sieci krążą fałszywe instalacje oraz cheaty, które mają zaszyte złośliwe oprogramowanie typu malware.
Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku i szybko zdobył serca graczy. Aktualnie utrzymuje na Steamie średnią liczbę graczy na poziomie nieco ponad 244 tys., a w ostatnich 30 dniach w jednym momencie było nawet 563 tys. osób na serwerach. Nic dziwnego, że tak wysoka popularność przykuła uwagę oszustów.
Uważaj na Battlefield 6
Bitdefender Labs ostrzega graczy przed próbą pobierania pirackich wersji Battlefield 6, które pojawiły się już w różnych serwisach oraz torrentach. To samo tyczy się cheatów, które mają ułatwić życie niehonorowych graczy. W obu przypadkach duża część z nich ma zaszyty malware, którego zadaniem jest wykraść dane z komputera.
Cyberprzestępcy, aby uwiarygodnić fałszywe instalacje oraz cheaty, zaczęli wykorzystywać nazwy znanych grup, zajmujących się crackowaniem gier, np. RUNE oraz InsaneRamZes. Z tego powodu niektórzy gracze mogą uwierzyć, że to rzeczywiście działająca, piracka wersja BF6.
Tak naprawdę chodzi o zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem. Nie jest to pojedyncza kampania, prowadzona przez jedną grupę cyberprzestępców. Analiza Bitdefender Labs wykazała, że gracze mogą trafić na różne oprogramowanie, w tym infostealery, które kradną nasze dane w celu późniejszego ich wykorzystania. Kradną między innymi informacje z portfeli kryptowalut, ale też pliki cookies z przeglądarki czy tokeny sesji z Discorda.
Niestety, tam sama analiza wykazała, że szkodliwe pliki są pobierane przez nieświadomych graczy. Dlatego pamiętajcie, aby nie pobierać pirackich gier, bo może się to wiązać z późniejszymi problemami.