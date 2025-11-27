x-kom wystartował i zmiażdżył konkurencję laptopem za jedyne 666 zł
I to nie byle jakim laptopem, a komputerem, który można z czystym sumieniem polecić do użytkowania na co dzień.
Mowa tu o HP Chromebook 15, czyli urządzeniu z Chrome OS. Jest to więc gwarancja szybkiego działania nawet przy stosunkowo słabych parametrach. Sęk w tym, że HP Chromebook 15 do słabiaków wcale nie należy. Jego sercem jest układ Intel N100, którego wspiera 8 GB RAM. Zestaw ten radzi sobie przyzwoicie nawet pod Windowsem. Dla Chrome OS jest to więc jak mocarny zapas mocy na przyszłość. Na pliki mamy natomiast 128 GB. Czy to mało? Ani trochę, ponieważ Chrome OS stawia na chmurę. Wszystko to za jedyne 666 zł.
HP Chromebook 15
Sam laptop to natomiast konstrukcja oparta wokół 15,6-calowej matrycy Full HD. Jest to więc całkiem spory laptop, który pozwoli na wygodne przeglądanie sieci, czy pracę w środowisku webowym. Bez problemu uruchomimy na nim również aplikacje dedykowane Androidowi, czy programy pod Linuxa w dedykowanych im kontenerach. A wszystko to przy standardowym dla Chrome OS zestawie wygodnej klawiatury i mocnej baterii za 666 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona. Mocno ograniczona, musisz więc być szybki.