x-kom wystartował i zmiażdżył konkurencję laptopem za jedyne 666 zł

Mowa tu o HP Chromebook 15, czyli urządzeniu z Chrome OS. Jest to więc gwarancja szybkiego działania nawet przy stosunkowo słabych parametrach. Sęk w tym, że HP Chromebook 15 do słabiaków wcale nie należy. Jego sercem jest układ Intel N100, którego wspiera 8 GB RAM. Zestaw ten radzi sobie przyzwoicie nawet pod Windowsem. Dla Chrome OS jest to więc jak mocarny zapas mocy na przyszłość. Na pliki mamy natomiast 128 GB. Czy to mało? Ani trochę, ponieważ Chrome OS stawia na chmurę. Wszystko to za jedyne 666 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

HP Chromebook 15

Sam laptop to natomiast konstrukcja oparta wokół 15,6-calowej matrycy Full HD. Jest to więc całkiem spory laptop, który pozwoli na wygodne przeglądanie sieci, czy pracę w środowisku webowym. Bez problemu uruchomimy na nim również aplikacje dedykowane Androidowi, czy programy pod Linuxa w dedykowanych im kontenerach. A wszystko to przy standardowym dla Chrome OS zestawie wygodnej klawiatury i mocnej baterii za 666 zł.