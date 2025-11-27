Słuchawki z ANC za 79 zł, ale musisz być szybki

soundcore A30i to jedne z ciekawszych słuchawek. A to dlatego, że oferują one bardzo dobrą jakość, mocną baterię, pozwalającą na 7 godzin pracy, oraz etui ładujące wydłużające ten czas do 24 godzin. Jednak najważniejsze jest to, że oferują one ANC, czyli aktywną redukcję hałasu i kosztują jedyne 79 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

soundcore A30i

Oczywiście, nie jest to cena standardowa, a wynikająca z promocji na Black Friday. Dlatego też nie warto zwlekać, ponieważ okazja na tak dobre słuchawki z ANC za tak śmiesznie pieniądze szybko się nie pojawi. Nie przedłużam więc i udanych łowów: może jeszcze będą.