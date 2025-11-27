Sprzęt

Słuchawki z ANC za 79 zł, ale musisz być szybki

Bardzo szybki, bo to jedna z flagowych promocji x-kom na czarny piątek, który zaczął się już w czwartkową noc.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
22:30
soundcore A30i to jedne z ciekawszych słuchawek. A to dlatego, że oferują one bardzo dobrą jakość, mocną baterię, pozwalającą na 7 godzin pracy, oraz etui ładujące wydłużające ten czas do 24 godzin. Jednak najważniejsze jest to, że oferują one ANC, czyli aktywną redukcję hałasu i kosztują jedyne 79 zł.

soundcore A30i  79 zł za słuchawki z ANC

soundcore A30i 

Oczywiście, nie jest to cena standardowa, a wynikająca z promocji na Black Friday. Dlatego też nie warto zwlekać, ponieważ okazja na tak dobre słuchawki z ANC za tak śmiesznie pieniądze szybko się nie pojawi. Nie przedłużam więc i udanych łowów: może jeszcze będą. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

soundcore