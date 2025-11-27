Markowe słuchawki za 29 zł w x-kom. Pewnie zaraz znikną, więc bądź szybki

Baseus Bowie WM02 to w domyśle tanie słuchawki bluetooth, w których postawiono na jak najwyższa jakość dźwięku w jak najniższej cenie. Tym samym dostajemy 10-mm przetworniki w urządzeniu, które kosztuje w promocji jedynie 29 zł .

Baseus Bowie WM02

Nie znajdziemy tu ANC, a bateria, chociaż przyzwoita i pozwalająca na 5 godzin słuchania muzyki nie jest wybitna. Producent skupił się tylko na jednej kwestii i zrobił to po prostu dobrze. Natomiast fakt, że słuchawki te można kupić za jedyne 29 zł, sprawia, że idealnie sprawdzą się jako zapasowa para, na prezent, lub dla kogoś, kto nie oczekuje niczego ponad niską cenę i w miarę przyzwoitą jakość dźwięku. Warto się jednak pośpieszyć, bo mogą szybko zniknąć.