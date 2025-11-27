iPhone 16 w x-kom to cena marzenie. Śpiesz się, bo czas goni

Wszystko dzięki promocji z okazji black friday w x-kom. W jej ramach możecie kupić iPhone 16 w kolorze niebieskim, który wygląda na tyle fenomenalnie, że sam taki wybrałem. Smartfon ten występuje w wariancie 128 GB i został wyceniony na jedyne 2888 zł. Promocja jest jednak mocno ograniczona pod względem dostępnych egzemplarzy. I chociaż x-kom nie podaje licznika, to warto mieć na uwadze, że urządzenia te mogą szybko zniknąć ze sklepu.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone 16 w x-kom

Sam smartfon dzięki ekranowi 6,1-cala świetnie nadaje się dla osób, które mają dość gigantycznych patelni w roli smartfonów. Nie jest to także słaby panel. Mamy tu do czynienia z matrycą OLED o rozdzielczości 1179 × 2556 pikseli. 8 GB RAM natomiast przekłada się na długie wsparcie, ponieważ jest to nowy standard u Apple.