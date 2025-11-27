iPhone 16 w x-kom to cena marzenie. Śpiesz się, bo czas goni
iPhone 16 to wybór znacznie lepszy od wersji 16e. Dziś zaś możecie go kupić w cenie tańszego wariantu.
Wszystko dzięki promocji z okazji black friday w x-kom. W jej ramach możecie kupić iPhone 16 w kolorze niebieskim, który wygląda na tyle fenomenalnie, że sam taki wybrałem. Smartfon ten występuje w wariancie 128 GB i został wyceniony na jedyne 2888 zł. Promocja jest jednak mocno ograniczona pod względem dostępnych egzemplarzy. I chociaż x-kom nie podaje licznika, to warto mieć na uwadze, że urządzenia te mogą szybko zniknąć ze sklepu.
iPhone 16 w x-kom
Sam smartfon dzięki ekranowi 6,1-cala świetnie nadaje się dla osób, które mają dość gigantycznych patelni w roli smartfonów. Nie jest to także słaby panel. Mamy tu do czynienia z matrycą OLED o rozdzielczości 1179 × 2556 pikseli. 8 GB RAM natomiast przekłada się na długie wsparcie, ponieważ jest to nowy standard u Apple.
Na pochwałę zasługuje także aparat, który robi naprawdę przyzwoite i powtarzalne zdjęcia, a fotografie nocne robione z ręki potrafią wręcz zachwycić. Co do baterii to w moim wypadku wytrzymuje od jednego do dwóch dni, co na tak małe urządzenie jest wynikiem bardzo dobrym. Opisałbym go dokładniej, jednak czas goni, a egzemplarze znikają.