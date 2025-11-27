Samsung kończy z chaosem. One UI 8.5 naprawi to, co irytowało od lat

Tryb ciemny w nakładce One UI jest bardzo rozbudowany, ale ma też jedną istotną wadę. Chodzi o ikony aplikacji. Nawet gdy cały system i interfejs są przyciemnione, wiele ikon na pulpicie wciąż razi jaskrawymi kolorami i białym tłem. Wygląda to niespójnie. Wiele wskazuje na to, że Samsung wreszcie znalazł na to sposób.

Koniec z "żarówkami" na ekranie

W sieci pojawiły się nagrania, które pokazują testy nowej funkcji w One UI 8.5. Samsung pracuje nad wymuszeniem ciemnego motywu dla wszystkich ikon. Dotyczy to także aplikacji firm trzecich, które do tej pory nie wspierały tego rozwiązania systemowo.

Użytkownik serwisu X o nicku Galaxy Techie udostępnił klip, na którym widać to rozwiązanie w akcji. Jeśli testy pójdą pomyślnie, pulpit Twojego Galaxy wreszcie będzie wyglądał elegancko po zmroku. Wszystkie ikony automatycznie dopasują się do reszty interfejsu. To spora zmiana wizualna, która powinna zadowolić estetów.

Co ciekawe, Samsung ma tu ułatwione zadanie. Google zaktualizował politykę Sklepu Play. Deweloperzy muszą teraz dostarczać monochromatyczne wersje ikon. System One UI 8.5 po prostu w pełni wykorzysta te zasoby, by automatycznie "pokolorować" je pod tryb ciemny.

Powrót do trójwymiaru?

Zmiana kolorów to nie wszystko. Przecieki sugerują, że Samsung eksperymentuje z nowym stylem samych ikon. Możemy spodziewać się powrotu elementów 3D. Mowa o subtelnej głębi i rzucaniu cienia przez ikony.

Brzmi znajomo? Starsi użytkownicy mogą pamiętać czasy nakładki TouchWiz i modelu Galaxy S6. Wtedy ikony również miały cienie i nie były tak płaskie, jak dzisiaj. Wygląda na to, że moda zatoczyła koło. Nowy wygląd ma łączyć dawne elementy z nowoczesnym, "pływającym" interfejsem. Testerzy wczesnych wersji zgłaszają, że te efekty wymagają jeszcze dopracowania, ale finalna wersja powinna działać płynnie.

Kiedy aktualizacja w Polsce?

Najważniejsze są jednak terminy. Według ostatnich doniesień, program beta One UI 8.5 ma wystartować już 8 grudnia. W pierwszej kolejności obejmie Koreę Południową, Niemcy i Wielką Brytanię.