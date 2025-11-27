Polacy szturmują Black Friday 2025. Oto najlepsze promocje

Black Friday 2025 - promocje polecane przez Telepolis

Poniższe zestawienie promocji nie jest zamówionym artykułem sponsorowanym — przeglądamy oferty i zbieramy te, które naszym zdaniem są najciekawsze. Jeśli upolowaliście coś ciekawego, koniecznie dajcie znać w komentarzu — uzupełnimy listę. Artykuł będzie stale aktualizowany, aż do samego Czarnego Piątku, czyli do piątku 28 listopada włącznie.

Turtle Beach i Black Friday to idealne połączenie dla graczy

Oferty promocyjne obejmują słuchawki bezprzewodowe, kontrolery, klawiatury mechaniczne i myszki — wszystko w znacznie obniżonych cenach.​ Wszystkie oferty dostępne są na oficjalnej stronie Turtle Beach.

Słuchawki:

Stealth 700 Gen 3 taniej o 50 euro (149,99 euro zamiast 199,99 euro)

Stealth 600 Gen 3 oszczędzasz 45 euro (64,99 euro zamiast 109,99 euro)

Stealth 500 przeceniony o 20 euro (69,99 euro zamiast 89,99 euro)

Kontrolery:

Victrix Pro BFG i Stealth Ultra po 139,99 euro zamiast 199,99 euro (oszczędzasz 60 euro na każdym)

Stealth Pivot taniej o 20 euro (109,99 euro zamiast 129,99 euro)

Riffmaster (kontroler gitarowy) aż 60 euro zniżki (89,99 euro zamiast 149,99 euro)

Rematch Core po 24,99 euro zamiast 29,99 euro

Klawiatury:

Vulcan II TKL Pro — 109,99 euro zamiast 159,99 euro (50 euro taniej)

Vulcan II Max — 149,99 euro zamiast 229,99 euro (80 euro oszczędności)

Myszki:

Pure Air — 69,99 euro zamiast 99,99 euro (30 euro zniżki)

Kone XP Air — 79,99 euro zamiast 109,99 euro (30 euro taniej)

Cały rok z HBO MAX za grosze

HBO Max proponuje Plan Podstawowy za tylko 14,99 zł miesięcznie zamiast 29,99 zł, co pozwala zaoszczędzić 180 zł. Oferta obejmuje dostęp do pełnej biblioteki FullHD z reklamami na dwóch urządzeniach i jest przeznaczona dla nowych użytkowników. Promocja trwa do 1 grudnia 2025 r. Po roku subskrypcja będzie odnawiana w standardowej cenie.

Vivo na Black Friday tańczy z Media Expert

Vivo przygotowało ofertę Black Friday w Media Expert z rabatami do 550 zł na smartfony Vivo X200 FE, V50, V50 Lite (5G i 4G) oraz Y19s.

Vivo X200 FE kosztuje teraz 2949 zł, a ten kompaktowy telefon ma aparat z optyką Zeiss 50 Mpix, baterię aż 6500 mAh i układ Dimensity 9300+. Z kolei Vivo V50 za 1949 zł stawia na zdjęcia portretowe z trzema aparatami Zesissa. V50 Lite dostępne już od 949 zł, a budżetowy Y19s kosztuje 399 zł. Oferta ważna jest do 7 grudnia.

Promocja Black Week na CANAL+ SUPER SPORT

CANAL+ przygotował promocję sportową na Black Week. W dniach 24–30 listopada pakiet CANAL+ SUPER SPORT dostępny jest 30% taniej – za jedyne 48 zł/mies. przez rok (po rabacie za zgody marketingowe). Standardowa cena to 69 zł/mies.

Oferta obejmuje wszystkie mecze UEFA Champions League, Premier League i PKO BP Ekstraklasy. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, jednak po rezygnacji nie ma powrotu do promocyjnej stawki, więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

PS. Przypominamy, że trwa też promocja Canal+ dla Czytelników Meczyki.pl, z zupełnie darmowym dostępem do Canal+ przez 90 dni, szczegóły poniżej.

Beyerdynamic od Black Friday do końca roku – słuchawki taniej o nawet ponad 60%

Beyerdynamic uruchamia jesienną promocję, która potrwa od 24 listopada do 31 grudnia 2025 roku. Wybrane modele słuchawek tanieją nawet o ponad 60%.

Beyerdynamic Verio 200 – słuchawki open-ear | Cena regularna: 899 zł → 299 zł | Rabat: 66%

| Rabat: 66% Beyerdynamic Amiron 100 – słuchawki dokanałowe true wireless z ANC | Cena regularna: 699 zł → 399 zł | Rabat: 43%

| Rabat: 43% Beyerdynamic Amiron 300 – słuchawki true wireless premium z kodekiem LDAC | Cena regularna: 899 zł → 599 zł | Rabat: 33%

| Rabat: 33% Beyerdynamic Aventho 300 – słuchawki nauszne klasy premium | Cena regularna: 1 749 zł → 1 199 zł | Rabat: 31%

| Rabat: 31% Beyerdynamic MMX 300 Pro – profesjonalny headset gamingowy | Cena regularna: 1 299 zł → 999 zł | Rabat: 23%

Anketr i Soundcore za pół ceny, ale trzeba się spieszyć

Anker i Soundcore startują z promocjami Black Friday już 20 listopada. Wybrane powerbanki, ładowarki i słuchawki można kupić nawet o połowę taniej – np. Anker Laptop Powerbank 25000 mAh za 249 zł czy Soundcore Liberty 4 NC za 199 zł.

Zniżki obejmują też inne sprzęty, jak ładowarki do laptopów, kompaktowe powerbanki czy projektor Nebula X1. Oferty dostępne są na Amazonie, Allegro oraz w oficjalnym sklepie producenta do 1 grudnia.

Netatmo — doskonałe ceny teraz, inteligenty dom przez cały rok

Netatmo uruchomiło promocję Black Friday 2025 już 17 listopada, oferując zniżki do 50% na urządzenia smart home. W kategorii Energy wyróżnia się Inteligentny Termostat Modulacyjny za 474,99 zł zamiast 949,99 zł.

Wśród czujników polecamy Czujnik Jakości Powietrza za 259,50 zł i Stację Pogodową za 433,35 zł. W Security dostępna jest Kamera Domowa Advance za 907,19 zł z rozpoznawaniem twarzy. Produkty Netatmo nie wymagają subskrypcji – nagrania są zapisywane lokalnie. Akcja trwa do 1 grudnia, a sprzęt objęty jest limitem maksymalnie 3 sztuk tego samego produktu na osobę.

Różowy Czarny Piątek w T-Mobile

T-Mobile wystartował z promocją Black Week, która potrwa od 18 listopada do 1 grudnia 2025 r. W ofercie znalazły się popularne smartfony Xiaomi, Motorola, Google i Samsung w atrakcyjnych cenach, np. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G za 899 zł czy Motorola G56 5G za 409 zł.

Promocje dotyczą zakupu z abonamentem i z oddaniem starego telefonu. Dla firm przygotowano Samsunga Galaxy S25 za 2400 zł + VAT na 24 raty.

TerraMaster - własny domowy serwer teraz o nawet 30% taniej

Terra Master uruchamia wyprzedaż z okazji Black Friday i Cyber Monday od 20 listopada do 1 grudnia 2025 roku. Producent urządzeń magazynujących przygotował atrakcyjne rabaty na całą gamę urządzeń NAS i DAS.​

Główne promocje obejmują:

TerraMaster F2-424 – rabat do 30%

TerraMaster F2-425 – rabat do 20%

TerraMaster F4-425 Plus – rabat 20%

TerraMaster F6-424 Max – rabat 20%

TerraMaster D1 SSD Plus – rabat 30%

TerraMaster D4-320 – rabat 20%

Urządzenia Terra Master to idealne rozwiązania dla użytkowników poszukujących prostej i bezpiecznej rozbudowy pamięci. Promocja obejmuje zarówno budżetowe modele dla użytkowników domowych, jak i profesjonalne systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się obróbką wideo 4K/8K oraz zarządzaniem dużymi zbiorami danych.​

Z łatwością uruchomicie na nich serwer Plex, a pliki po lokalnej sieci osiągają zawrotne prędkości, nieustępujące często dyskom podłączonym do komputera przez USB. Możliwości są praktycznie nieograniczone, dzięki platformie TOS i opcji instalowania zarówno oficjalnych aplikacji, jak i tych dostarczanych przez społeczność.

Black Weeks w Vectra — nowi klienci mają lepiej

Vectra uruchamia specjalną akcję Black Weeks, trwającą od 17 listopada do 1 grudnia 2025 roku. Nowi klienci mogą liczyć na tanie łącze światłowodowe do 300 Mb/s za 49,99 zł miesięcznie (plus piątak za wypożyczenie modemu) oraz pakiet z telewizją Srebrną za 64,99 zł miesięcznie, w tym 72 kanały (59 HD) i dekoder TV Smart 4K BOX. Opłata aktywacyjna została obniżona do 9,99 zł.

Obecni abonenci mogą natomiast skorzystać z Black Weekend (28 listopada – 1 grudnia), kiedy wszystkie filmy w VOD są przecenione o 50%.

VR-owe szaleństwo z HTC Vive

HTC ruszyło 17 listopada ze swoją ofertą Black Weeks, ale spokojnie, promocje potrwają długo, aż do końca tego roku. Jak przystało na producenta rozwiązań wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej, to taki właśnie sprzęt można teraz wyrwać taniej w oficjalnym sklepie, ale też na AB.pl, Komsa.pl, MediaExpert.pl, Morele.net, VortexVR.pl, X-Kom.pl, Euro.com.pl.

Godne odnotowania promocje to:

Lidlomix z najniższą ceną w historii Lidla

Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W dostępny będzie od 24 listopada do 1 grudnia w cenie obniżonej o 900 zł. Zamiast 2499 zł za urządzenie przyjdzie nam zapłacić tym samym tylko 1599 zł. Do skorzystania z promocji konieczne jest aktywowanie specjalnego kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Oferta dostępna będzie w sklepach stacjonarnych Lidla, jak i w sklepie internetowym. Niemiecki dyskont zastrzega, że promocyjna cena obowiązuje do wyczerpania zapasów.

AOC - porządne monitory dla graczy w jeszcze porządniejszych cenach

Od 14 listopada do 5 grudnia lub do wyczerpania zapasów monitory AGON by AOC zostały objęte promocyjnymi cenami, które obowiązują w największych sklepach z elektroniką. Dwa to OLED-y, a jeden Mini-LED - i bez obniżek genialny sprzęt, tymczasem teraz ceny prezentują się następująco:

Q27G3XMN – 27” Mini-LED VA 2560 x 1440 @ 180 Hz HDR 1000 – 1049 PLN

– 27” Mini-LED VA 2560 x 1440 @ 180 Hz HDR 1000 – 1049 PLN AG276QZD2 – 27” QD-OLED 2560 x 1440 @ 240 Hz HDR True Black 400 – 1919 PLN

– 27” QD-OLED 2560 x 1440 @ 240 Hz HDR True Black 400 – 1919 PLN AG326UD – 31,5” QD-OLED 3840 x 2160 @ 165 Hz HDR True Black 400 – 2799 PLN

– 31,5” QD-OLED 3840 x 2160 @ 165 Hz HDR True Black 400 – 2799 PLN C27G4ZXE – 27” Fast VA 1920 x 1080 @ 280 Hz Motion Blur Reduction – 514 PLN

– 27” Fast VA 1920 x 1080 @ 280 Hz Motion Blur Reduction – 514 PLN Q27G42XE – 27” Fast IPS 2560 x 1440 @ 180 Hz G-SYNC Compatible – 549 PLN

– 27” Fast IPS 2560 x 1440 @ 180 Hz G-SYNC Compatible – 549 PLN C32G2ZE – 31,5” Fast VA 1920 x 1080 @ 240 Hz FreeSync Premium – 769 PLN

Allegro z Black Friday nie żartuje — setki przecenionych ofert

Jak przystało na kluczowy na rynku polskim marketplace (czyli taki stragan wielu firm), Allegro wystartowało ze specjalną strefą z okazji Black Weeks. Każdego dnia startują dodatkowo promocje specjalne o 8:00, 14:00 i 19:00, a informacje o nich publikowane są z wyprzedzeniem. Można tym sposobem namierzyć poszukiwaną okazję i przygotować się z wyprzedzeniem.

Zakres tematyczny jest przy tym ogromny, odkurzacze, dyski twarde, klocki Lego, czy nawet papier toaletowy. Słowem, dla każdego coś miłego.

Specjalna oferta Virgin Mobile

Virgin Mobile wystartował z nową promocją na Black Month. Oferta przygotowana jest dla klientów, którzy przenoszą numer do sieci lub chcą kupić nowy. Operator proponuje abonament za 35 zł miesięcznie (umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia), w zamian oferując nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego ogromny pakiet 200 GB danych do wykorzystania na terenie Polski oraz dodatkowo paczkę 10,17 GB w roamingu UE.

Dodatkowo klienci, którzy przenoszą numer, otrzymają pierwszy miesiąc za 0 zł.

Diaboliczne brzmienie z Teufelem taniej na Black Friday

Black Friday u niemieckiego Teufela ma aż 7 etapów promocji, obejmujących zarówno kultowe głośniki, jak i nowoczesne systemy dźwiękowe, a rabaty sięgają nawet 45%.

Wśród najciekawszych ofert znalazły się m.in. kolumny ULTIMA 40 Mk4 (-22 proc.), radio 3SIXTY (-36 proc.), mobilny głośnik ROCKSTER CROSS (-45 proc.), bezprzewodowe słuchawki AIRY TWS 2 (-30 proc.) oraz soundbar CINEBAR ULTIMA (-30 proc.).

MOVA - smart-akcesoria do pielęgnacji zwierząt o nawet 33% taniej

Do 30 listopada trwa Black Friday marki MOVA, oferujący zniżki na inteligentne gadżety dla zwierząt. W promocji m.in. odkurzacz do pielęgnacji sierści G1 Pro, innowacyjny plecak PB10 Pro z wentylacją i nawilżaniem, automatyczny dozownik karmy PF10 Pro oraz zaawansowane, wyjątkowo ciche poidełka WF10 Pro i WF20 Pro z filtracją. To idealna okazja, by zadbać o pupila.

Netia na Black Weeks z umową na zaledwie 9 miesięcy

Od 12 listopada do 9 stycznia 2026 roku dostępna jest nowa promocja Netii, która obejmuje szybki, stacjonarny dostęp do internetu na sieci Netii w budownictwie wielorodzinnym z pobieraniem do 2 Gb/s, dostępny z umową na zaledwie 9 miesięcy. P

Pierwszy miesiąc dostajemy dodatkowo bezpłatnie. Ceny internetu solo wynoszą od 55 zł za 300 Mb/s do 100 zł za 2 Gb/s. Po upływie 9 miesięcy umowa przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Media Expert - Black Weeks, jakich jeszcze nie widzieliście

Media Expert nie czeka na Black Friday i rusza z promocjami Black Weeks, oferując zamieszanie w praktycznie wszystkich kategoriach. Wśród najciekawszych okazji wyróżnia się Smartwatch Garmin Instinct 2 – urządzenie dla wymagających sportowców z profilami aktywności, łącznością ANT+ i zgodności z ekosystemem Connect IQ.

Miłośnicy gotowania powinni zwrócić uwagę na Air fryer Tefal EY942AE0 z dwiema komorami i pojemnością 11 litrów, idealny do przygotowania zdrowego obiadu bez tłuszczu dla większej grupy osób. Do tego dochodzą sprzęty wspierające komfort domowy: Nawilżacz Philips HU5710/00 z technologią NanoCloud pracujący 37 godzin na jednym zabiegu oraz Oczyszczacz Sharp UA-HD40E-L z jonizatorem eliminującym bakterie i zapachy.

Dla aktywnych na świeżym powietrzu czeka Rower MTB Indiana X-Pulser z aluminiową ramą i przerzutkami Shimano. To tylko fragment dostępnych promocji – Media Expert przecenił produkty od smartfonów, przez telewizory, aż po akcesoria dla zwierząt.

AliExpress ze stacjonarnym sklepem w Warszawie

Chińska platforma sprzedażowa AliExpress znana jest z dużej aktywności przy okazji Black Friday, ale tegorocznej akcji nikt się nie spodziewał. Nie trzeba klikać, wystarczy podejść pod Pałac Kultury lub pojechać do Promenady. Na miejscu w ramach Smart Living Pop-Up Store można skorzystać z ciekawych promocji, głównie na urządzenia inteligentnego domu marek Ilife czy Tineco.

Engwe - kultowe rowery elektryczne nawet o 1290 zł taniej, a do tego loteria

Jesień to najlepszy moment na zakup rowerów elektrycznych. Od wiosny, gdy popyt jest największy, ceny zwykle szybują w górę. Engwe to jeden z liderów rynku, znany przede wszystkim z olbrzymiej oferty tzw. Fat Bike'ów, którymi można z powodzeniem jeździć o każdej porze roku. Ale na tym oferta firmy nie kończy się, dość wspomnieć o karbonowym Engwe MapFour N1 PRO, którego testowaliśmy w minione wakacje, gdzie nie zabrakło nawet własnej karty SIM i stałego monitoringu GPS.

Na zdjęciu Engwe N1 Pro i Engine Pro 2.0

W ramach Black Weeks Engwe oferuje klientom z Polski rabaty do 1290 zł i możliwość wzięcia udziału w loterii, w której można dostać drugi rower gratis (5 sztuk do rozdania). Szczególnie ciekawie prezentuje się kompaktowy, składany Engwe P20 w cenie 4709 zł (rabat 850 zł), który wejdzie do windy bez pionowania, a gdyby trzeba było go wnosić po schodach, mile zaskoczy masą zaledwie 18,5 kg.

Black Weeks w Plusie - rabaty sięgające 700 zł

Plus startuje z promocją Black Weeks, obniżając ceny smartfonów, smartwatchy i tabletów nawet o 700 zł. W ofercie m.in. Samsung Galaxy S25 FE za 2899 zł (taniej o 300 zł), Motorola edge 60 za 1499 zł (-500 zł), Oppo Reno13 Pro 5G za 2499 zł (-500 zł), Realme GT 7 za 2799 zł (-700 zł), Samsung Galaxy Tab S10 FE za 2499 zł (-300 zł) oraz Huawei Watch GT 5 Elite LTE za 2399 zł (-200 zł).

Urządzenia dostępne w wygodnych ratach – oferta do wyczerpania zapasów w sklepie internetowym operatora.