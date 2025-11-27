Tech

Polacy szturmują Black Friday 2025. Oto najlepsze promocje

W gąszczu promocji na Black Friday 2025 łatwo się zagubić. A impreza wyprzedażowa już trwa, w ramach Black Weeks. Zbieramy najlepsze promocje w jednym miejscu, byś Ty nie musiał/musiała szukać.

Redakcja Telepolis
REDAKCJA TELEPOLIS 19:17
18
Telepolis.pl
Black Friday 2025 - promocje polecane przez Telepolis

Poniższe zestawienie promocji nie jest zamówionym artykułem sponsorowanym — przeglądamy oferty i zbieramy te, które naszym zdaniem są najciekawsze. Jeśli upolowaliście coś ciekawego, koniecznie dajcie znać w komentarzu — uzupełnimy listę. Artykuł będzie stale aktualizowany, aż do samego Czarnego Piątku, czyli do piątku 28 listopada włącznie.

Turtle Beach i Black Friday to idealne połączenie dla graczy

Oferty promocyjne obejmują słuchawki bezprzewodowe, kontrolery, klawiatury mechaniczne i myszki — wszystko w znacznie obniżonych cenach.​ Wszystkie oferty dostępne są na oficjalnej stronie Turtle Beach.

Słuchawki:

  • Stealth 700 Gen 3 taniej o 50 euro (149,99 euro zamiast 199,99 euro)
  • Stealth 600 Gen 3 oszczędzasz 45 euro (64,99 euro zamiast 109,99 euro)
  • Stealth 500 przeceniony o 20 euro (69,99 euro zamiast 89,99 euro)

Kontrolery:

  • Victrix Pro BFG i Stealth Ultra po 139,99 euro zamiast 199,99 euro (oszczędzasz 60 euro na każdym)
  • Stealth Pivot taniej o 20 euro (109,99 euro zamiast 129,99 euro)
  • Riffmaster (kontroler gitarowy) aż 60 euro zniżki (89,99 euro zamiast 149,99 euro)
  • Rematch Core po 24,99 euro zamiast 29,99 euro

Klawiatury:

  • Vulcan II TKL Pro — 109,99 euro zamiast 159,99 euro (50 euro taniej)
  • Vulcan II Max — 149,99 euro zamiast 229,99 euro (80 euro oszczędności)

Myszki:

  • Pure Air — 69,99 euro zamiast 99,99 euro (30 euro zniżki)
  • Kone XP Air — 79,99 euro zamiast 109,99 euro (30 euro taniej)
Świętuj Black Friday z Turtle Beach

Cały rok z HBO MAX za grosze

HBO Max proponuje Plan Podstawowy za tylko 14,99 zł miesięcznie zamiast 29,99 zł, co pozwala zaoszczędzić 180 zł. Oferta obejmuje dostęp do pełnej biblioteki FullHD z reklamami na dwóch urządzeniach i jest przeznaczona dla nowych użytkowników. Promocja trwa do 1 grudnia 2025 r. Po roku subskrypcja będzie odnawiana w standardowej cenie.

Oferta promocyjna HBO MAX

Vivo na Black Friday tańczy z Media Expert

Vivo przygotowało ofertę Black Friday w Media Expert z rabatami do 550 zł na smartfony Vivo X200 FE, V50, V50 Lite (5G i 4G) oraz Y19s.

Vivo X200 FE kosztuje teraz 2949 zł, a ten kompaktowy telefon ma aparat z optyką Zeiss 50 Mpix, baterię aż 6500 mAh i układ Dimensity 9300+. Z kolei Vivo V50 za 1949 zł stawia na zdjęcia portretowe z trzema aparatami Zesissa. V50 Lite dostępne już od 949 zł, a budżetowy Y19s kosztuje 399 zł. Oferta ważna jest do 7 grudnia.

Vivo na Black Friday

Promocja Black Week na CANAL+ SUPER SPORT

CANAL+ przygotował promocję sportową na Black Week. W dniach 24–30 listopada pakiet CANAL+ SUPER SPORT dostępny jest 30% taniej – za jedyne 48 zł/mies. przez rok (po rabacie za zgody marketingowe). Standardowa cena to 69 zł/mies.

Oferta obejmuje wszystkie mecze UEFA Champions League, Premier League i PKO BP Ekstraklasy. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, jednak po rezygnacji nie ma powrotu do promocyjnej stawki, więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

Canal+ o 30% taniej na BlackFriday

PS. Przypominamy, że trwa też promocja Canal+ dla Czytelników Meczyki.pl, z zupełnie darmowym dostępem do Canal+ przez 90 dni, szczegóły poniżej.

Darmowy Canal+ na 90 dni dla Czytelników Meczyki.pl

Beyerdynamic od Black Friday do końca roku – słuchawki taniej o nawet ponad 60%

Beyerdynamic uruchamia jesienną promocję, która potrwa od 24 listopada do 31 grudnia 2025 roku. Wybrane modele słuchawek tanieją nawet o ponad 60%.

  • Beyerdynamic Verio 200 – słuchawki open-ear | Cena regularna: 899 zł → 299 zł | Rabat: 66%
  • Beyerdynamic Amiron 100 – słuchawki dokanałowe true wireless z ANC | Cena regularna: 699 zł → 399 zł | Rabat: 43%
  • Beyerdynamic Amiron 300 – słuchawki true wireless premium z kodekiem LDAC | Cena regularna: 899 zł → 599 zł | Rabat: 33%
  • Beyerdynamic Aventho 300 – słuchawki nauszne klasy premium | Cena regularna: 1 749 zł → 1 199 zł | Rabat: 31%
  • Beyerdynamic MMX 300 Pro – profesjonalny headset gamingowy | Cena regularna: 1 299 zł → 999 zł | Rabat: 23%

Anketr i Soundcore za pół ceny, ale trzeba się spieszyć

Anker i Soundcore startują z promocjami Black Friday już 20 listopada. Wybrane powerbanki, ładowarki i słuchawki można kupić nawet o połowę taniej – np. Anker Laptop Powerbank 25000 mAh za 249 zł czy Soundcore Liberty 4 NC za 199 zł.

Zniżki obejmują też inne sprzęty, jak ładowarki do laptopów, kompaktowe powerbanki czy projektor Nebula X1. Oferty dostępne są na Amazonie, Allegro oraz w oficjalnym sklepie producenta do 1 grudnia.

Anker i Soundcore w promocji na Black Friday

Netatmo — doskonałe ceny teraz, inteligenty dom przez cały rok

Netatmo uruchomiło promocję Black Friday 2025 już 17 listopada, oferując zniżki do 50% na urządzenia smart home. W kategorii Energy wyróżnia się Inteligentny Termostat Modulacyjny za 474,99 zł zamiast 949,99 zł.

Wśród czujników polecamy Czujnik Jakości Powietrza za 259,50 zł i Stację Pogodową za 433,35 zł. W Security dostępna jest Kamera Domowa Advance za 907,19 zł z rozpoznawaniem twarzy. Produkty Netatmo nie wymagają subskrypcji – nagrania są zapisywane lokalnie. Akcja trwa do 1 grudnia, a sprzęt objęty jest limitem maksymalnie 3 sztuk tego samego produktu na osobę.

Smart akcesoria Netatmo z wielkimi rabatami

Różowy Czarny Piątek w T-Mobile

T-Mobile wystartował z promocją Black Week, która potrwa od 18 listopada do 1 grudnia 2025 r. W ofercie znalazły się popularne smartfony Xiaomi, Motorola, Google i Samsung w atrakcyjnych cenach, np. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G za 899 zł czy Motorola G56 5G za 409 zł.

Promocje dotyczą zakupu z abonamentem i z oddaniem starego telefonu. Dla firm przygotowano Samsunga Galaxy S25 za 2400 zł + VAT na 24 raty.

Czarny Piątek w najbardziej różowej sieci

TerraMaster - własny domowy serwer teraz o nawet 30% taniej

Terra Master uruchamia wyprzedaż z okazji Black Friday i Cyber Monday od 20 listopada do 1 grudnia 2025 roku. Producent urządzeń magazynujących przygotował atrakcyjne rabaty na całą gamę urządzeń NAS i DAS.​

Główne promocje obejmują:

  • TerraMaster F2-424 – rabat do 30%
  • TerraMaster F2-425 – rabat do 20%
  • TerraMaster F4-425 Plus – rabat 20%
  • TerraMaster F6-424 Max – rabat 20%
  • TerraMaster D1 SSD Plus – rabat 30%
  • TerraMaster D4-320 – rabat 20%

Urządzenia Terra Master to idealne rozwiązania dla użytkowników poszukujących prostej i bezpiecznej rozbudowy pamięci. Promocja obejmuje zarówno budżetowe modele dla użytkowników domowych, jak i profesjonalne systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się obróbką wideo 4K/8K oraz zarządzaniem dużymi zbiorami danych.​

Z łatwością uruchomicie na nich serwer Plex, a pliki po lokalnej sieci osiągają zawrotne prędkości, nieustępujące często dyskom podłączonym do komputera przez USB. Możliwości są praktycznie nieograniczone, dzięki platformie TOS i opcji instalowania zarówno oficjalnych aplikacji, jak i tych dostarczanych przez społeczność.

Oficjalny polski sklep TerraMaster - promocje na Black Friday

Black Weeks w Vectra — nowi klienci mają lepiej

Vectra uruchamia specjalną akcję Black Weeks, trwającą od 17 listopada do 1 grudnia 2025 roku. Nowi klienci mogą liczyć na tanie łącze światłowodowe do 300 Mb/s za 49,99 zł miesięcznie (plus piątak za wypożyczenie modemu) oraz pakiet z telewizją Srebrną za 64,99 zł miesięcznie, w tym 72 kanały (59 HD) i dekoder TV Smart 4K BOX. Opłata aktywacyjna została obniżona do 9,99 zł.

Obecni abonenci mogą natomiast skorzystać z Black Weekend (28 listopada – 1 grudnia), kiedy wszystkie filmy w VOD są przecenione o 50%.

Black Weeks w Vectra

VR-owe szaleństwo z HTC Vive

HTC ruszyło 17 listopada ze swoją ofertą Black Weeks, ale spokojnie, promocje potrwają długo, aż do końca tego roku. Jak przystało na producenta rozwiązań wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej, to taki właśnie sprzęt można teraz wyrwać taniej w oficjalnym sklepie, ale też na AB.pl, Komsa.pl, MediaExpert.pl, Morele.net, VortexVR.pl, X-Kom.pl, Euro.com.pl.

Godne odnotowania promocje to:

Lidlomix z najniższą ceną w historii Lidla

Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W dostępny będzie od 24 listopada do 1 grudnia w cenie obniżonej o 900 zł. Zamiast 2499 zł za urządzenie przyjdzie nam zapłacić tym samym tylko 1599 zł. Do skorzystania z promocji konieczne jest aktywowanie specjalnego kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Oferta dostępna będzie w sklepach stacjonarnych Lidla, jak i w sklepie internetowym. Niemiecki dyskont zastrzega, że promocyjna cena obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Termorobot MC Smart z Wi-Fi, 1200 W, czarny
Termorobot MC Smart z Wi-Fi, 1200 W, biały

AOC - porządne monitory dla graczy w jeszcze porządniejszych cenach

Od 14 listopada do 5 grudnia lub do wyczerpania zapasów monitory AGON by AOC zostały objęte promocyjnymi cenami, które obowiązują w największych sklepach z elektroniką. Dwa to OLED-y, a jeden Mini-LED - i bez obniżek genialny sprzęt, tymczasem teraz ceny prezentują się następująco:

  • Q27G3XMN – 27” Mini-LED VA 2560 x 1440 @ 180 Hz HDR 1000 – 1049 PLN
  • AG276QZD2 – 27” QD-OLED 2560 x 1440 @ 240 Hz HDR True Black 400 – 1919 PLN
  • AG326UD – 31,5” QD-OLED 3840 x 2160 @ 165 Hz HDR True Black 400 – 2799 PLN
  • C27G4ZXE – 27” Fast VA 1920 x 1080 @ 280 Hz Motion Blur Reduction – 514 PLN
  • Q27G42XE – 27” Fast IPS 2560 x 1440 @ 180 Hz G-SYNC Compatible – 549 PLN
  • C32G2ZE – 31,5” Fast VA 1920 x 1080 @ 240 Hz FreeSync Premium – 769 PLN 

Allegro z Black Friday nie żartuje — setki przecenionych ofert

Jak przystało na kluczowy na rynku polskim marketplace (czyli taki stragan wielu firm), Allegro wystartowało ze specjalną strefą z okazji Black Weeks. Każdego dnia startują dodatkowo promocje specjalne o 8:00, 14:00 i 19:00, a informacje o nich publikowane są z wyprzedzeniem. Można tym sposobem namierzyć poszukiwaną okazję i przygotować się z wyprzedzeniem.

Zakres tematyczny jest przy tym ogromny, odkurzacze, dyski twarde, klocki Lego, czy nawet papier toaletowy. Słowem, dla każdego coś miłego. 

Black Weeks na Allegro

Specjalna oferta Virgin Mobile

Virgin Mobile wystartował z nową promocją na Black Month. Oferta przygotowana jest dla klientów, którzy przenoszą numer do sieci lub chcą kupić nowy. Operator proponuje abonament za 35 zł miesięcznie (umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia), w zamian oferując nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego ogromny pakiet 200 GB danych do wykorzystania na terenie Polski oraz dodatkowo paczkę 10,17 GB w roamingu UE.

Dodatkowo klienci, którzy przenoszą numer, otrzymają pierwszy miesiąc za 0 zł.

Black Month w Virgin Mobile

Diaboliczne brzmienie z Teufelem taniej na Black Friday

Black Friday u niemieckiego Teufela ma aż 7 etapów promocji, obejmujących zarówno kultowe głośniki, jak i nowoczesne systemy dźwiękowe, a rabaty sięgają nawet 45%.

Wśród najciekawszych ofert znalazły się m.in. kolumny ULTIMA 40 Mk4 (-22 proc.), radio 3SIXTY (-36 proc.), mobilny głośnik ROCKSTER CROSS (-45 proc.), bezprzewodowe słuchawki AIRY TWS 2 (-30 proc.) oraz soundbar CINEBAR ULTIMA (-30 proc.).

Black Weeks z Teufelem

MOVA - smart-akcesoria do pielęgnacji zwierząt o nawet 33% taniej

Do 30 listopada trwa Black Friday marki MOVA, oferujący zniżki na inteligentne gadżety dla zwierząt. W promocji m.in. odkurzacz do pielęgnacji sierści G1 Pro, innowacyjny plecak PB10 Pro z wentylacją i nawilżaniem, automatyczny dozownik karmy PF10 Pro oraz zaawansowane, wyjątkowo ciche poidełka WF10 Pro i WF20 Pro z filtracją. To idealna okazja, by zadbać o pupila.

MOVA na Black Friday

Netia na Black Weeks z umową na zaledwie 9 miesięcy

Od 12 listopada do 9 stycznia 2026 roku dostępna jest nowa promocja Netii, która obejmuje szybki, stacjonarny dostęp do internetu na sieci Netii w budownictwie wielorodzinnym z pobieraniem do 2 Gb/s, dostępny z umową na zaledwie 9 miesięcy. P

Pierwszy miesiąc dostajemy dodatkowo bezpłatnie. Ceny internetu solo wynoszą od 55 zł za 300 Mb/s do 100 zł za 2 Gb/s. Po upływie 9 miesięcy umowa przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Black Weeks w Netii

Media Expert - Black Weeks, jakich jeszcze nie widzieliście

Media Expert nie czeka na Black Friday i rusza z promocjami Black Weeks, oferując zamieszanie w praktycznie wszystkich kategoriach. Wśród najciekawszych okazji wyróżnia się Smartwatch Garmin Instinct 2 – urządzenie dla wymagających sportowców z profilami aktywności, łącznością ANT+ i zgodności z ekosystemem Connect IQ.

Miłośnicy gotowania powinni zwrócić uwagę na Air fryer Tefal EY942AE0 z dwiema komorami i pojemnością 11 litrów, idealny do przygotowania zdrowego obiadu bez tłuszczu dla większej grupy osób. Do tego dochodzą sprzęty wspierające komfort domowy: Nawilżacz Philips HU5710/00 z technologią NanoCloud pracujący 37 godzin na jednym zabiegu oraz Oczyszczacz Sharp UA-HD40E-L z jonizatorem eliminującym bakterie i zapachy.

Dla aktywnych na świeżym powietrzu czeka Rower MTB Indiana X-Pulser z aluminiową ramą i przerzutkami Shimano. To tylko fragment dostępnych promocji – Media Expert przecenił produkty od smartfonów, przez telewizory, aż po akcesoria dla zwierząt.

Black Weeks w Media Expert

AliExpress ze stacjonarnym sklepem w Warszawie

Chińska platforma sprzedażowa AliExpress znana jest z dużej aktywności przy okazji Black Friday, ale tegorocznej akcji nikt się nie spodziewał. Nie trzeba klikać, wystarczy podejść pod Pałac Kultury lub pojechać do Promenady. Na miejscu w ramach Smart Living Pop-Up Store można skorzystać z ciekawych promocji, głównie na urządzenia inteligentnego domu marek Ilife czy Tineco.

Stacjonarny AliExpress w Warszawie

Engwe - kultowe rowery elektryczne nawet o 1290 zł taniej, a do tego loteria

Jesień to najlepszy moment na zakup rowerów elektrycznych. Od wiosny, gdy popyt jest największy, ceny zwykle szybują w górę. Engwe to jeden z liderów rynku, znany przede wszystkim z olbrzymiej oferty tzw. Fat Bike'ów, którymi można z powodzeniem jeździć o każdej porze roku. Ale na tym oferta firmy nie kończy się, dość wspomnieć o karbonowym Engwe MapFour N1 PRO, którego testowaliśmy w minione wakacje, gdzie nie zabrakło nawet własnej karty SIM i stałego monitoringu GPS.

Na zdjęciu Engwe N1 Pro i Engine Pro 2.0

W ramach Black Weeks Engwe oferuje klientom z Polski rabaty do 1290 zł i możliwość wzięcia udziału w loterii, w której można dostać drugi rower gratis (5 sztuk do rozdania). Szczególnie ciekawie prezentuje się kompaktowy, składany Engwe P20 w cenie 4709 zł (rabat 850 zł), który wejdzie do windy bez pionowania, a gdyby trzeba było go wnosić po schodach, mile zaskoczy masą zaledwie 18,5 kg.

Black Weeks z Engwe

Black Weeks w Plusie - rabaty sięgające 700 zł

Plus startuje z promocją Black Weeks, obniżając ceny smartfonów, smartwatchy i tabletów nawet o 700 zł. W ofercie m.in. Samsung Galaxy S25 FE za 2899 zł (taniej o 300 zł), Motorola edge 60 za 1499 zł (-500 zł), Oppo Reno13 Pro 5G za 2499 zł (-500 zł), Realme GT 7 za 2799 zł (-700 zł), Samsung Galaxy Tab S10 FE za 2499 zł (-300 zł) oraz Huawei Watch GT 5 Elite LTE za 2399 zł (-200 zł).

Urządzenia dostępne w wygodnych ratach – oferta do wyczerpania zapasów w sklepie internetowym operatora.

Black Weeks z siecią Plus

 

(artykuł jest aktualizowany)

black friday cyber monday Czarny Piątek Black Weekend Black Weeks black friday 2025 kupon black friday
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis, mat. prasowe