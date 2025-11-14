Wiadomości

Virgin Mobile daje co miesiąc 200 GB. Nowa oferta na Black Month

Virgin Mobile ma nową ofertę z okazji Black Month. Za niewielkie pieniądze można zyskać abonament bez limitów oraz solidną paczkę 200 GB co miesiąc.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:37
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Virgin Mobile daje co miesiąc 200 GB. Nowa oferta na Black Month

Virgin Mobile wystartował z nową promocją na Black Month. Oferta przygotowana jest dla klientów, którzy przenoszą numer do sieci lub chcą kupić nowy. Operator proponuje abonament za 35 zł miesięcznie (umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia), w zamian oferując nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego ogromny pakiet 200 GB danych do wykorzystania na terenie Polski oraz dodatkowo paczkę 10,17 GB w roamingu UE. Dodatkowo klienci, którzy przenoszą numer, otrzymają pierwszy miesiąc za 0 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
Virgin Mobile daje co miesiąc 200 GB. Nowa oferta na Black Month

Standardowo w Virgin Mobile plan za 35 zł oferowany jest z mniejszym pakietem danych – 80 GB.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka indukcyjna TECH-PROTECT A12 3in1 Magnetic 15W Czarny MagSafe
Ładowarka indukcyjna TECH-PROTECT A12 3in1 Magnetic 15W Czarny MagSafe
0 zł
145 zł - najniższa cena
Kup teraz 145 zł
Pasek GUESS Universal CBDY Czarny
Pasek GUESS Universal CBDY Czarny
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Apple Watch 11 GPS 46mm koperta z aluminium (srebrny) + pasek sportowy rozmiar S/M (mleczny fiolet)
Apple Watch 11 GPS 46mm koperta z aluminium (srebrny) + pasek sportowy rozmiar S/M (mleczny fiolet)
0 zł
2099 zł - najniższa cena
Kup teraz 2099 zł
Advertisement

W ofercie dostępna jest zarówno opcja na fizyczną kartę SIM, jak i eSIM. Jak zachwala Virgin Mobile, wybór tego drugiego rozwiązania daje dodatkowe korzyści – nie trzeba czekać na kuriera, ani wychodzić z domu, kartę eSIM można kupić całkowicie online.

Decydując się na tę ofertę, klienci zyskują dostęp do 5G na nadajnikach operatora Play. Cena 35 obowiązuje po odliczeniu rabatów – 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Można je zaznaczyć w koszyku.

Oferta obowiązuje przez najbliższy miesiąc, do 14 grudnia 2025. Dostępna jest na stronie https://virginmobile.pl/abonament-black-month. Szczegóły w regulaminie.

Image
telepolis
200 GB black friday Virgin Mobile Black Month Black Weeks Ploay
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Virgin Mobile
Źródła tekstu: Virgin Mobile