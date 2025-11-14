Virgin Mobile daje co miesiąc 200 GB. Nowa oferta na Black Month

Virgin Mobile wystartował z nową promocją na Black Month. Oferta przygotowana jest dla klientów, którzy przenoszą numer do sieci lub chcą kupić nowy. Operator proponuje abonament za 35 zł miesięcznie (umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia), w zamian oferując nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego ogromny pakiet 200 GB danych do wykorzystania na terenie Polski oraz dodatkowo paczkę 10,17 GB w roamingu UE. Dodatkowo klienci, którzy przenoszą numer, otrzymają pierwszy miesiąc za 0 zł.

Standardowo w Virgin Mobile plan za 35 zł oferowany jest z mniejszym pakietem danych – 80 GB.

W ofercie dostępna jest zarówno opcja na fizyczną kartę SIM, jak i eSIM. Jak zachwala Virgin Mobile, wybór tego drugiego rozwiązania daje dodatkowe korzyści – nie trzeba czekać na kuriera, ani wychodzić z domu, kartę eSIM można kupić całkowicie online.

Decydując się na tę ofertę, klienci zyskują dostęp do 5G na nadajnikach operatora Play. Cena 35 obowiązuje po odliczeniu rabatów – 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Można je zaznaczyć w koszyku.