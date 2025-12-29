Wyprzedaż w Play. Rok Internetu za 0 zł i tablety za pół ceny

Światłowód 8 Gb/s za darmo przez rok

Głównym punktem nowej promocji jest oferta na światłowód. Play proponuje kilka wariantów prędkości, od standardowych 300 Mb/s aż do imponujących 8 Gb/s. Największą korzyść odniosą osoby, które wybiorą najszybszą opcję.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przy wyborze prędkości do 8 Gb/s klienci nie płacą za abonament przez pierwsze 12 miesięcy. Oznacza to rok korzystania z superszybkiego łącza za 0 zł. W innych opcjach dostaniesz 6, 4 lub 2 miesięcy za 0 zł. Niezależnie od wybranej prędkości, każdy użytkownik otrzymuje też dostęp do serwisu Amazon Prime.

Tablety Xiaomi i Samsung o 50% taniej

Promocja na Internet to nie wszystko. Osoby decydujące się na światłowód mogą kupić tablet za połowę ceny. Do wyboru są dwa popularne modele uznanych producentów.

Pierwszy z nich to Xiaomi Redmi Pad 2 Pro za 649 zł. Standardowo urządzenie kosztuje dwa razy tyle. Tablet ma duży ekran 12,1 cala z odświeżaniem 120 Hz. W środku znajdziemy procesor Snapdragon 7s Gen 4 oraz potężną baterię o pojemności 12000 mAh.

Drugą propozycją jest Samsung Galaxy Tab S10 Lite za 849 zł. W zestawie znajduje się od razu rysik S Pen, co może być dużym atutem. Urządzenie jest lżejsze i bardziej poręczne od propozycji Xiaomi.

Samsung postawił na ekran o przekątnej 10,9 cala oraz procesor Exynos 1380. Sprzęt oferuje 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Bateria 8000 mAh powinna wystarczyć na długi dzień pracy lub zabawy.