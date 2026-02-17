Kto miał najszybszy Internet w styczniu? Dwa telekomy na czele
Serwis SpeedTest.pl opublikował najnowsze rankingi szybkości Internetu w Polsce za styczeń 2026 roku. Sensacji nie ma, a na czele wciąż Ci sami dostawcy.
W styczniu użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,9 miliona pomiarów.
Szybkość Internetu domowego
Jak przez wiele miesięcy wcześniej (z nielicznymi wyjątkami) najszybszy Internet domowy w minionym miesiącu był w T-Mobile. Magentowi wygrali w pobieraniu danych, osiągając 295,9 MB/s. W wysyłaniu danych wciąż jednak dominuje Inea (251,8 Mb/s), podobnie jak w wielkości PINGa (10 ms, razem z siecią Toya).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile Stacjonarny
|295,9
|130,8
|14
|103 tys.
|2
|Orange
|287,3
|109,4
|13
|423 tys.
|3
|Play Stacjonarny
|285,0
|66,6
|15
|270 tys.
|4
|Plus Stacjonarny
|271,9
|127,4
|12
|79 tys.
|5
|Inea
|268,4
|251,8
|10
|76 tys.
|6
|Netia
|267,6
|128,6
|13
|118 tys.
|7
|Vectra
|260,8
|55,0
|15
|146 tys.
|8
|Toya
|237,3
|79,5
|10
|37 tys.
|9
|Multimedia
|217,7
|38,5
|17
|48 tys.
|10
|Starlink
|184,4
|33,0
|25
|34 tys.
|11
|Exatel
|165,8
|97,1
|13
|16 tys.
|12
|T-Mobile
|98,8
|26,5
|26
|200 tys.
|13
|Play Mobile
|80,5
|30,5
|29
|201 tys.
|14
|Orange Mobile
|80,3
|19,6
|27
|157 tys.
|15
|Plus
|41,1
|14,6
|36
|157 tys.
|Dostawcy razem
|197,7
|80,1
|17
Szybkość Internetu światłowodowego FTTH
Pora zerknąć na światłowód FTTH, który coraz bardziej zwiększa swój zasięg, ale i przepustowość. W tym zestawieniu najlepszy okazał się Orange, w którym najszybciej można było pobierać dane z Internetu (354,5 Mb/s), był też najlepszy PING (8 ms, razem z siecią Inea). Sieć z Wielkopolski wygrała pod względem szybkości wysyłania danych (275,0 Mb/s).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|Orange
|354,5
|132,9
|8
|308 tys.
|2
|Play Światłowód
|306,4
|113,1
|14
|106 tys.
|3
|T-Mobile Stacjonarny
|295,9
|130,8
|14
|103 tys.
|4
|Netia
|293,1
|141,5
|12
|108 tys.
|5
|Inea
|287,6
|275,0
|8
|56 tys.
|6
|Plus Światłowód
|272,5
|127,7
|12
|78 tys.
|7
|Toya
|202,7
|114,4
|9
|2 tys.
|Dostawcy razem
|311,3
|138,8
|11
Szybkość Internetu mobilnego
Czas na Internet mobilny. W tej kategorii wygrał T-Mobile ze średnią wartością 127,9 Mb/s oraz 20,3 Mb/s dla ich wysyłania. Magentowi zwyciężyli również pod względem wielkości PINGa (23 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|142,9
|20,3
|23
|58 tys.
|2
|Orange Mobile
|121,6
|18,6
|24
|75 tys.
|3
|Play Mobile
|93,5
|19,2
|27
|90 tys.
|4
|Plus
|54,6
|12,6
|33
|52 tys.
|Dostawcy razem
|104,3
|18,1
|27
Szybkość Internetu 5G
W T-Mobile w styczniu najszybszy był również Internet 5G - średnio 316,0 Mb/s dla pobierania danych. Wysyłanie danych to jedyna kategoria, w której najlepszy okazał się Play, osiągając 33,2 Mb/s. PING był najmniejszy u Magentowych (20 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|316,0
|32,7
|20
|16 tys.
|2
|Orange Mobile
|288,1
|32,0
|22
|20 tys.
|3
|Play Mobile
|214,3
|33,2
|23
|19 tys.
|4
|Plus
|109,9
|20,2
|26
|12 tys.
|Dostawcy razem
|242,8
|30,4
|23