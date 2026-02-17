Kto miał najszybszy Internet w styczniu? Dwa telekomy na czele

W styczniu użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,9 miliona pomiarów.

Szybkość Internetu domowego

Jak przez wiele miesięcy wcześniej (z nielicznymi wyjątkami) najszybszy Internet domowy w minionym miesiącu był w T-Mobile. Magentowi wygrali w pobieraniu danych, osiągając 295,9 MB/s. W wysyłaniu danych wciąż jednak dominuje Inea (251,8 Mb/s), podobnie jak w wielkości PINGa (10 ms, razem z siecią Toya).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

1 T-Mobile Stacjonarny 295,9 130,8 14 103 tys. 2 Orange 287,3 109,4 13 423 tys. 3 Play Stacjonarny 285,0 66,6 15 270 tys. 4 Plus Stacjonarny 271,9 127,4 12 79 tys. 5 Inea 268,4 251,8 10 76 tys. 6 Netia 267,6 128,6 13 118 tys. 7 Vectra 260,8 55,0 15 146 tys. 8 Toya 237,3 79,5 10 37 tys. 9 Multimedia 217,7 38,5 17 48 tys. 10 Starlink 184,4 33,0 25 34 tys. 11 Exatel 165,8 97,1 13 16 tys. 12 T-Mobile 98,8 26,5 26 200 tys. 13 Play Mobile 80,5 30,5 29 201 tys. 14 Orange Mobile 80,3 19,6 27 157 tys. 15 Plus 41,1 14,6 36 157 tys. Dostawcy razem 197,7 80,1 17

Szybkość Internetu światłowodowego FTTH

Pora zerknąć na światłowód FTTH, który coraz bardziej zwiększa swój zasięg, ale i przepustowość. W tym zestawieniu najlepszy okazał się Orange, w którym najszybciej można było pobierać dane z Internetu (354,5 Mb/s), był też najlepszy PING (8 ms, razem z siecią Inea). Sieć z Wielkopolski wygrała pod względem szybkości wysyłania danych (275,0 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

1 Orange 354,5 132,9 8 308 tys. 2 Play Światłowód 306,4 113,1 14 106 tys. 3 T-Mobile Stacjonarny 295,9 130,8 14 103 tys. 4 Netia 293,1 141,5 12 108 tys. 5 Inea 287,6 275,0 8 56 tys. 6 Plus Światłowód 272,5 127,7 12 78 tys. 7 Toya 202,7 114,4 9 2 tys. Dostawcy razem 311,3 138,8 11

Szybkość Internetu mobilnego

Czas na Internet mobilny. W tej kategorii wygrał T-Mobile ze średnią wartością 127,9 Mb/s oraz 20,3 Mb/s dla ich wysyłania. Magentowi zwyciężyli również pod względem wielkości PINGa (23 ms).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

1 T-Mobile 142,9 20,3 23 58 tys. 2 Orange Mobile 121,6 18,6 24 75 tys. 3 Play Mobile 93,5 19,2 27 90 tys. 4 Plus 54,6 12,6 33 52 tys. Dostawcy razem 104,3 18,1 27

Szybkość Internetu 5G

W T-Mobile w styczniu najszybszy był również Internet 5G - średnio 316,0 Mb/s dla pobierania danych. Wysyłanie danych to jedyna kategoria, w której najlepszy okazał się Play, osiągając 33,2 Mb/s. PING był najmniejszy u Magentowych (20 ms).