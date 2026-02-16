Brytyjski sąd skazał kobietę za cyberpierdzenie. To pierwszy taki wyrok

A przynajmniej tak orzekł brytyjski sąd. I chociaż brzmi to, jak absurd, to ofierze tego procederu wcale nie było do śmiechu. Otóż Rhiannon Evans w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2024 wysłała do swojej ofiary, która jest byłą partnerką jej chłopaka osiem filmów, na których pierdziała z uśmiechem na ustach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyrok za cyberpierdzenie

Deborah Prytherch, będąca zasypywana tymi nagraniami postanowiła zgłosić sprawę do sądu. Finał sprawy miał właśnie miejsce, a Rhiannon Evans została uznana winną cyberpierdzenia. To zostało zakwalifikowane przez prokuraturę jako zachowanie obraźliwe i obrzydliwe, oraz uznane za formę nękania.

Została ona skazana na 12 miesięcy prac społecznych oraz zapłacenie grzywny w wysokości 300 funtów. To jednak nie koniec. Musi wziąć udział w 15 sesjach rehabilitacyjnych, czyli prościej mówiąc, poddać się reedukacji. Dodatkowo przez 60 dni ma zakaz spożywania alkoholu. Ma także dwuletni zakaz kontaktowania się z ofiarą.