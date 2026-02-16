Wiadomości

Brytyjski sąd skazał kobietę za cyberpierdzenie. To pierwszy taki wyrok

Okazuje się, że cyberprzemoc nie ogranicza się do wyzwisk, ośmieszania, zastraszania, czy przerabiania cudzych zdjęć w sposób wulgarny i kompromitujący. Zalicza się do niej także cyberpierdzenie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Brytyjski sąd skazał kobietę za cyberpierdzenie. To pierwszy taki wyrok

A przynajmniej tak orzekł brytyjski sąd. I chociaż brzmi to, jak absurd, to ofierze tego procederu wcale nie było do śmiechu. Otóż Rhiannon Evans w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2024 wysłała do swojej ofiary, która jest byłą partnerką jej chłopaka osiem filmów, na których pierdziała z uśmiechem na ustach.

Dalsza część tekstu pod wideo
Coś na wzdęcia Abyś nie stał się mimowolnym sprawcą cyberpierdzenia

Wyrok za cyberpierdzenie

Deborah Prytherch, będąca zasypywana tymi nagraniami postanowiła zgłosić sprawę do sądu. Finał sprawy miał właśnie miejsce, a Rhiannon Evans została uznana winną cyberpierdzenia. To zostało zakwalifikowane przez prokuraturę jako zachowanie obraźliwe i obrzydliwe, oraz uznane za formę nękania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon IIIF150 B3 Pro 5G 16/512GB 6.6" 90Hz Fioletowy
Smartfon IIIF150 B3 Pro 5G 16/512GB 6.6" 90Hz Fioletowy
0 zł
1899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 512GB 6.3" 120Hz Lawendowy
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 512GB 6.3" 120Hz Lawendowy
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Smartfon MYPHONE Hammer Energy X2 5G 6/128GB 6.1" Czarno-pomarańczowy
Smartfon MYPHONE Hammer Energy X2 5G 6/128GB 6.1" Czarno-pomarańczowy
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

Została ona skazana na 12 miesięcy prac społecznych oraz zapłacenie grzywny w wysokości 300 funtów. To jednak nie koniec. Musi wziąć udział w 15 sesjach rehabilitacyjnych, czyli prościej mówiąc, poddać się reedukacji. Dodatkowo przez 60 dni ma zakaz spożywania alkoholu. Ma także dwuletni zakaz kontaktowania się z ofiarą.

Coś na wzdęcia Abyś nie stał się mimowolnym sprawcą cyberpierdzenia

Jak widać, za cyberpierdzenie na Wyspach można się liczyć z dość poważnymi konsekwencjami prawnymi. To była pierwsza i miejmy nadzieję, że ostatnia tego typu sprawa. 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Garun .Prdt / Shutterstock