Azbest w Action. Sprzedawali zabawki pełne śmierci przez 22 miesiące
Chociaż skupiamy się głównie na elektronice z Action, to w sklepach tych można kupić produkty z niemalże wszystkich kategorii. W tym zabawki. Okazuje się jednak, że część z nich była bardzo, wręcz śmiertelnie niebezpieczna.
Mowa tu o produktach takich jak Rozciągliwa figurka Stretch Squad 1 szt., a także sprzedawane w wielopaku Rozciągliwe figurki Stretch Squad 4 szt. Okazało się, że podczas kontroli w wypełnieniu jednej z nich odkryto ślady azbestu. Tym samym w razie jej uszkodzenia mogłoby dość do uwolnienia się tej niebezpiecznej substancji, co stanowiłoby realne zagrożenie dla zdrowia.
Azbest w zabawce z Action
Tu warto podkreślić, że rozciągliwe figurki to zabawki ciągle poddawane naprężeniom. Tym samym ich uszkodzenie jest jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Dlatego też wszystkie zabawki zostały wycofane za sklepów, a obecnie trwa badanie, czy azbest jest obecny w każdej z nich, czy tylko figurka testowa była nim zanieczyszczona.
Figurki te były w sprzedaży od 22 kwietnia 2024 roku do 13 lutego roku bieżącego. Action apeluje o zaprzestanie dalszego używania tych zabawek oraz o ich odniesienie do dowolnego sklepu sieci. W tym wypadku paragon ani pudełko nie są wymagane, aby odzyskać pełny zwrot pieniędzy.