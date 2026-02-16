Wiadomości

Azbest w Action. Sprzedawali zabawki pełne śmierci przez 22 miesiące

Chociaż skupiamy się głównie na elektronice z Action, to w sklepach tych można kupić produkty z niemalże wszystkich kategorii. W tym zabawki. Okazuje się jednak, że część z nich była bardzo, wręcz śmiertelnie niebezpieczna.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:50

Mowa tu o produktach takich jak Rozciągliwa figurka Stretch Squad 1 szt., a także sprzedawane w wielopaku Rozciągliwe figurki Stretch Squad 4 szt. Okazało się, że podczas kontroli w wypełnieniu jednej z nich odkryto ślady azbestu. Tym samym w razie jej uszkodzenia mogłoby dość do uwolnienia się tej niebezpiecznej substancji, co stanowiłoby realne zagrożenie dla zdrowia.

Lepiej kup dziecku klocki niż azbestowe figurki

Azbest w zabawce z Action

Tu warto podkreślić, że rozciągliwe figurki to zabawki ciągle poddawane naprężeniom. Tym samym ich uszkodzenie jest jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Dlatego też wszystkie zabawki zostały wycofane za sklepów, a obecnie trwa badanie, czy azbest jest obecny w każdej z nich, czy tylko figurka testowa była nim zanieczyszczona.

Lepiej kup dziecku klocki niż azbestowe figurki

Figurki te były w sprzedaży od 22 kwietnia 2024 roku do 13 lutego roku bieżącego. Action apeluje o zaprzestanie dalszego używania tych zabawek oraz o ich odniesienie do dowolnego sklepu sieci. W tym wypadku paragon ani pudełko nie są wymagane, aby odzyskać pełny zwrot pieniędzy. 

telepolis
Action Zabawki z Action Niebezpieczne zabawki z Action
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Action