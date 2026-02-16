Azbest w Action. Sprzedawali zabawki pełne śmierci przez 22 miesiące

Mowa tu o produktach takich jak Rozciągliwa figurka Stretch Squad 1 szt., a także sprzedawane w wielopaku Rozciągliwe figurki Stretch Squad 4 szt. Okazało się, że podczas kontroli w wypełnieniu jednej z nich odkryto ślady azbestu. Tym samym w razie jej uszkodzenia mogłoby dość do uwolnienia się tej niebezpiecznej substancji, co stanowiłoby realne zagrożenie dla zdrowia.

Azbest w zabawce z Action

Tu warto podkreślić, że rozciągliwe figurki to zabawki ciągle poddawane naprężeniom. Tym samym ich uszkodzenie jest jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Dlatego też wszystkie zabawki zostały wycofane za sklepów, a obecnie trwa badanie, czy azbest jest obecny w każdej z nich, czy tylko figurka testowa była nim zanieczyszczona.