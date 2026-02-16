Orange kusi gigabajtami. Sprawdź, ile dostaniesz za wybór nju

Dodatkowe GB za wybór nju

Oferta specjalna rozpoczęła się 16 lutego 2026 roku i potrwa do 22 lutego 2026 roku. Dotyczy ona osób, które w tym terminie złożą zamówienie na usługi w ofercie nju na abonament lub nju subskrypcja. Głównym benefitem jest pakiet 500 GB danych. Środki te są ważne przez 93 dni od momentu ich aktywacji na koncie użytkownika. Po upływie tego terminu niewykorzystany transfer przepada.

Warunki skorzystania z oferty

Promocja obejmuje procesy zakupu nowej usługi, przenoszenia numeru oraz migracji. Wyłączony z niej jest jedynie plan nju internetowy. W przypadku oferty abonamentowej klient może skorzystać z bonusu jeden raz dla planu głównego oraz dwa razy dla planu dodatkowego. Użytkownicy modelu subskrypcyjnego mogą skorzystać z oferty pięć razy. Oznacza to, że przy wyborze oferty trio klienci otrzymają łącznie 1500 GB.

Sposób przyznania pakietu zależy od wybranego rodzaju usług. Abonenci otrzymają gigabajty automatycznie w ciągu 14 dni od aktywacji numeru. Użytkownicy subskrypcji otrzymają w tym samym terminie kod promocyjny. Należy go wpisać na swoim koncie w sekcji "Twój kod promocyjny" najpóźniej do 16 sierpnia 2026 roku.

Zasady zużycia danych

Pomarańczowy operator określił priorytety zużycia transferu. Promocyjny pakiet 500 GB jest wykorzystywany przed innymi pakietami dostępnymi w ramach posiadanej usługi. Należy pamiętać o ograniczeniach terytorialnych. Dodatkowe gigabajty można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski. Pakiet nie działa w roamingu zagranicznym.

Promocja łączy się z innymi ofertami dostępnymi w nju mobile, chyba że regulaminy tych usług stanowią inaczej. Stan dostępnych środków można kontrolować po zalogowaniu na stronie operatora.