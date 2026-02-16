Ta świetna kiedyś funkcja Zdjęć Google traci swoją magię

Magiczna Gumka - co się z nią stało?

Jeśli zatem, i dla ciebie magiczna gumka, straciła swoją magię, to wiedz, że nie jesteś w tym przekonaniu sam. Wieloletni użytkownicy popularnej aplikacji Zdjęcia Google coraz częściej narzekają, że narzędzie Magic Eraser nie działa już tak spektakularnie, jak kiedyś. Co więcej, coraz więcej osób twierdzi, że narzędzie to ma problemy z wprowadzaniem drobnych, precyzyjnych zmian. W dalszym ciągu dobrze się sprawdza podczas usuwania dużych obiektów, ale to był było na tyle. Na tym jego zalety się właściwie kończą. Wszystko wskazuje na to, że spadek wydajności nastąpił po ubiegłorocznej modernizacji edytora Zdjęć.

A trzeba przyznać, że Zdjęcia Google to jedna z częściej aktualizowanych aplikacji, szczególnie jeśli chodzi o nowe narzędzia edycji, oparte na sztucznej inteligencji. Jednocześnie, to magiczna gumka frustruje użytkowników i sprawia, że jest głośno o całej aplikacji.

O problemie pisze Android Authority, a w mediach społecznościowych (na Reddicie) aż roi się od skarg, że Magic Eraser nie jest już tak dokładny jak kiedyś. Co najgorsze, narzędzie nie radzi sobie z usuwaniem takich szczegółów, w których do tej pory osiągał mistrzowskie rezultaty. Mowa o usuwaniu drobnych włosków, niewielkich rozmiarów tekstu oraz ledwie widocznych skaz. Problem, na który skarżą się użytkownicy, dotyczy najdrobniejszych szczegółów oraz ich powiększania.

Magic Eraser - problem tkwi w szczegółach