Zostały ostatnie sztuki. Tego laptopa kupisz dziś aż 1000 zł taniej

Mowa tu o Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10, który jest dziś tańszy o 1000,99 zł. Mowa tu o konstrukcji idealnej na co dzień oraz do prac biurowych, a nawet do... gier. I tu warto wyjaśnić pewną kwestię: obecny w tym laptopie zintegrowany układ graficzny Radeon 780M jest niemalże tą samą grafiką, co w AMD Z1 Extreme, czyli w większości konsol z Windowsem na rynku jak Asus ROG Ally, czy Lenovo Legion Go. Skoro na nich da się grać, to i na tym laptopie, chociaż rzecz jasna z podobnymi ograniczeniami.