Zostały ostatnie sztuki. Tego laptopa kupisz dziś aż 1000 zł taniej

I chociaż promocja ta kończy się dziś, czyli 16 lutego, o północy, to i tak do niej nie dotrwa, ponieważ zostało ostatnie 37 sztuk — a przynajmniej na moment pisania tego newsa. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:46
Zostały ostatnie sztuki. Tego laptopa kupisz dziś aż 1000 zł taniej

Mowa tu o Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10, który jest dziś tańszy o 1000,99 zł. Mowa tu o konstrukcji idealnej na co dzień oraz do prac biurowych, a nawet do... gier. I tu warto wyjaśnić pewną kwestię: obecny w tym laptopie zintegrowany układ graficzny Radeon 780M jest niemalże tą samą grafiką, co w AMD Z1 Extreme, czyli w większości konsol z Windowsem na rynku jak Asus ROG Ally, czy Lenovo Legion Go. Skoro na nich da się grać, to i na tym laptopie, chociaż rzecz jasna z podobnymi ograniczeniami.

Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 1000 zł taniej

Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10

Skoro tę kwestię mamy wyjaśnioną, to przejdźmy do całości specyfikacji. I tak znajdziemy tu 16-calową, matową matrycę IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i odświeżaniu 60 Hz. Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 8845HS, którego wspiera wspomniany wyżej zintegrowany Radeon 780M i 16 GB RAM DDR5 5600 MHz w dwóch kościach po 8 GB. Na dane przeznaczono natomiast 1 TB NVMe. 

Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 1000 zł taniej

Na uwagę zasługuje tu port microSD, który jest coraz rzadziej spotykany w laptopach, a także 50 Wh bateria, która wedle deklaracji producenta ma wystarczyć na do 14 godzin odtwarzania filmów przy połowie jasności ekranu. Dodatkowo sam laptop waży 1,8 kg, co czyni go dość lekkim, jak na 16-calową konstrukcję. A wszystko to za 2999 zł.

Zródła zdjęć: Lenovo