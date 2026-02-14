Wiadomości

Zaczęło się. Tysiące osób na Pomorzu bez prądu

Od kilku dni serwisy pogodowe straszyły nas nadchodzącą śnieżycą. Tym razem nie było to tylko czcze gadanie, o czym dość brutalnie przekonało się tysiące mieszkańców Pomorza.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:16
Z powodu intensywnych opadów mokrego śniegu doszło do uszkodzenia linii energetycznych. Problemy są dość rozległe i dotyczą powiatów bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego, a także samego Gdańska.

Awaria prądu na Pomorzu

Mimo dość rozległej awarii warto podkreślić, że nie obejmuje ona wszystkich mieszkańców wymienionych lokalizacji, a około 3400 gospodarstw domowych, które straciły zasilanie w wyniku awarii 126 stacji transformatorowych. 

Energa, będąca operatorem odpowiedzialnym za infrastrukturę w tym obszarze już prowadzi prace nad przywróceniem zasilania. Cała ta sytuacja jednak pokazuje, że warto się zabezpieczyć przed takimi wypadkami między innymi poprzez zakup agregatu, lub stacji zasilania. Zwłaszcza zimą, kiedy nowoczesne piece wymagają do swojego działania energii elektrycznej. 

Warto dodać, że to dopiero początek zapowiadanych intensywnych opadów śniegu i problem może objąć większą część kraju. 

 

Image
telepolis
blackout Energa Blackoout Pomorze Awaria prądu Awaria prądu na Pomorzu Brak pradu w Gdańsku
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: RMF24