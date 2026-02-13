Co trzeci polski nastolatek ma konto na OnlyFans

Dostęp do sieci i czas przed ekranem

Prawie każde dziecko w Polsce posiada telefon z dostępem do Internetu. Smartfon jest głównym urządzeniem do przeglądania sieci dla najmłodszych. Badani zaczynają korzystać z technologii bardzo wcześnie. Aż 38,8% dzieci w wieku od 7 do 9 lat miało kontakt z Internetem przed ukończeniem piątego roku życia.

Rodzice rzadko nakładają limity na czas spędzany przed ekranem. Takie ograniczenia ma zaledwie 25,8% niepełnoletnich. Znaczna większość dzieci przebywa online powyżej trzech godzin dziennie. Część z nich używa smartfonów także w nocy. Ponad 43% dzieci loguje się do sieci po godzinie 22.

Treści dla dorosłych i omijanie zabezpieczeń

Dzieci trafiają w Internecie na materiały niedostosowane do ich wieku. Prawie 57% ankietowanych przyznało się do oglądania nieodpowiednich treści. Młodzi internauci potrafią omijać blokady wiekowe. Dwie trzecie z nich podało fałszywą datę urodzenia przy zakładaniu profilu. Ponad 55% badanych ma konto w aplikacji przeznaczonej dla starszych użytkowników.

Wielu nastolatków używa platform stworzonych dla osób dorosłych. Aż 34,5% osób w wieku od 13 do 17 lat posiada profil w serwisie OnlyFans. Ponad 11% badanych z tej samej grupy wiekowej używa portali randkowych. Nieletni regularnie oglądają również patostreamy. Takie transmisje na żywo śledzi 27,8% badanych dzieci.

Własne pieniądze i wirtualne wydatki

Dzieci i młodzież dysponują własnymi finansami. Ponad 82% z nich ma osobiste konto bankowe. Większość posiada też własną kartę płatniczą. Narzędzia finansowe są powszechne już wśród uczniów szkół podstawowych. Najmłodsi najczęściej korzystają z aplikacji mobilnych swoich banków, a co trzeci badany płaci za pomocą systemu BLIK.

Dzieci regularnie wydają pieniądze w Internecie. Prawie 45% ankietowanych kupuje dodatkowo płatne usługi. Prawie 66% dzieci zapłaciło za wirtualne przedmioty w grach wideo. Część młodych widzów płaci za dostęp do patologicznych transmisji. Co trzecie dziecko oglądające patostreamy przekazało środki ich twórcom.

Nowe technologie i internetowa agresja

Uczniowie powszechnie wykorzystują nowoczesne technologie w edukacji. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zna 87,4% badanych. Zjawisko to dotyczy wszystkich grup wiekowych. Ponad 77% dzieci używa AI do odrabiania lekcji i pisania prac domowych. Sztuczna inteligencja pomaga im w codziennych zadaniach szkolnych.

Młodzi internauci regularnie spotykają się z wirtualną przemocą. Prawie 57% dzieci doświadczyło hejtu w mediach społecznościowych. Reakcje na agresję są różne, ale co czwarte dziecko odpowiada na atak w ten sam sposób. Ofiary rzadko szukają pomocy u dorosłych. Zaledwie 14,8% poszkodowanych zgłasza przypadki cyberprzemocy, a prawie jedna czwarta uczniów nie wie, do kogo zwrócić się o wsparcie.