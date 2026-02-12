Problem z płatnością za zakup? Trwa awaria Visa
Właśnie trwa awaria systemu Visa. Setki osób zgłasza problemy z dokonywaniem płatności.
Pierwsze zgłoszenia pojawiły się kilkanaście minut po godzinie 11:00. Następnie słupki mocno wystrzeliły w górę. W momencie pisania tego tekstu największa ilość zgłoszeń na sesję w Downdetectorze osiągnęła 420.
Awaria Visa
Obecnie nie jest znana przyczyna ani skala awarii. Mimo to nie są to problemy globalne, ponieważ nie zauważyłem wzrostu zgłoszeń w innych państwach. Wysłaliśmy odpowiednie zapytanie do biura prasowego Visa w celu ustalenia szczegółów.
Użytkownicy kart Visa, którzy mają problemy z płatnościami, powinni korzystać z alternatyw, jak gotówka, lub BLIK.
Aktualizacja:
Visa w odpowiedzi na pytanie redakcji Telepolis.pl przesłała następujące oświadczenie:
Wiemy, że niektórzy posiadacze kart napotykają problemy z realizacją płatności. Chociaż systemy Visa działają prawidłowo, współpracujemy z naszymi partnerami nad wyjaśnieniem sytuacji.