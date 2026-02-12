T-Mobile odda klientom pieniądze. Tak zdecydował UOKiK

Niedozwolony mechanizm karania

T-Mobile stosował system zachęcający abonentów do terminowych wpłat. Operator oferował zniżkę w wysokości 5 zł za opłacanie rachunków na czas oraz korzystanie z e-faktury. Problem pojawiał się przy opóźnieniu płatności. Klient tracił rabat na kolejnej fakturze nawet przy niewielkim poślizgu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał to działanie za niezgodne z prawem. Mechanizm ten działał jak dodatkowa sankcja. Konsument płacił ustawowe odsetki za zwłokę i jednocześnie tracił zniżkę. Prowadziło to do podwójnego karania klienta za to samo przewinienie.

Stanowisko regulatora rynku

Sytuacja była szczególnie niekorzystna dla osób posiadających kilka usług na jednym rachunku. Utrata rabatu dotyczyła każdej pozycji na fakturze osobno. Przy dwóch numerach telefonów i Internecie strata wynosiła łącznie 20 zł miesięcznie. UOKiK podkreślił, że kary umowne mogą dotyczyć tylko zobowiązań niepieniężnych.

Konsumenci są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań i prawo przewiduje konkretne konsekwencje niewywiązywania się z tego obowiązku. Nie należy do nich zabieranie rabatów i doliczanie ich wartości do miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę. Taka praktyka to nieuczciwa sankcja w rękach przedsiębiorców. Narusza prawo i godzi w interesy konsumentów. powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Rekompensata dla klientów

T-Mobile zaniechał już kwestionowanej praktyki. Operator wprowadził nowe wzorce umów i przestał uzależniać zachowanie rabatu od terminowości wpłat. Spółka została zobowiązana do naprawienia szkód wyrządzonych konsumentom.

Abonenci otrzymają zwrot pieniędzy. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i byłych klientów sieci. Będą oni mieli wybór między zwrotem gotówki a voucherem na urządzenia. Firma rozpatrzy też pozytywnie wcześniejsze reklamacje w tej sprawie.

Sposób zwrotu środków

Operator poinformuje uprawnionych o decyzji różnymi kanałami komunikacji. Stosowne wiadomości pojawią się w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej oraz w korespondencji indywidualnej.

Obecni klienci nie muszą podejmować dodatkowych działań. Jeśli nie zgłoszą się sami, należna kwota zostanie zwrócona automatycznie. Nastąpi to w formie upustu na kolejnych fakturach za usługi telekomunikacyjne.