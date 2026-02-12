Wiadomości

T-Mobile odda klientom pieniądze. Tak zdecydował UOKiK

Prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą magentowego operatora do zmiany praktyk rozliczeniowych. Sprawa dotyczy mechanizmu utraty rabatów przy nieterminowych płatnościach za faktury.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 10:28
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile odda klientom pieniądze. Tak zdecydował UOKiK

Niedozwolony mechanizm karania

T-Mobile stosował system zachęcający abonentów do terminowych wpłat. Operator oferował zniżkę w wysokości 5 zł za opłacanie rachunków na czas oraz korzystanie z e-faktury. Problem pojawiał się przy opóźnieniu płatności. Klient tracił rabat na kolejnej fakturze nawet przy niewielkim poślizgu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał to działanie za niezgodne z prawem. Mechanizm ten działał jak dodatkowa sankcja. Konsument płacił ustawowe odsetki za zwłokę i jednocześnie tracił zniżkę. Prowadziło to do podwójnego karania klienta za to samo przewinienie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE Blade 20 4/128GB 6.6" 90Hz Czarny
Smartfon DOOGEE Blade 20 4/128GB 6.6" 90Hz Czarny
0 zł
639 zł - najniższa cena
Kup teraz 639 zł
Smartfon ULEFONE Armor 25T 8/256GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon ULEFONE Armor 25T 8/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
1459 zł - najniższa cena
Kup teraz 1459 zł
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Advertisement

Stanowisko regulatora rynku

Sytuacja była szczególnie niekorzystna dla osób posiadających kilka usług na jednym rachunku. Utrata rabatu dotyczyła każdej pozycji na fakturze osobno. Przy dwóch numerach telefonów i Internecie strata wynosiła łącznie 20 zł miesięcznie. UOKiK podkreślił, że kary umowne mogą dotyczyć tylko zobowiązań niepieniężnych.

Konsumenci są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań i prawo przewiduje konkretne konsekwencje niewywiązywania się z tego obowiązku. Nie należy do nich zabieranie rabatów i doliczanie ich wartości do miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę. Taka praktyka to nieuczciwa sankcja w rękach przedsiębiorców. Narusza prawo i godzi w interesy konsumentów.

powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Rekompensata dla klientów

T-Mobile zaniechał już kwestionowanej praktyki. Operator wprowadził nowe wzorce umów i przestał uzależniać zachowanie rabatu od terminowości wpłat. Spółka została zobowiązana do naprawienia szkód wyrządzonych konsumentom.

Abonenci otrzymają zwrot pieniędzy. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i byłych klientów sieci. Będą oni mieli wybór między zwrotem gotówki a voucherem na urządzenia. Firma rozpatrzy też pozytywnie wcześniejsze reklamacje w tej sprawie.

Sposób zwrotu środków

Operator poinformuje uprawnionych o decyzji różnymi kanałami komunikacji. Stosowne wiadomości pojawią się w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej oraz w korespondencji indywidualnej.

Obecni klienci nie muszą podejmować dodatkowych działań. Jeśli nie zgłoszą się sami, należna kwota zostanie zwrócona automatycznie. Nastąpi to w formie upustu na kolejnych fakturach za usługi telekomunikacyjne.

Podobne postępowania UOKiK prowadzi obecnie wobec innych dużych operatorów w Polsce.

Honor Magic8 Pro w Media Expert
Honor Magic8 Lite w RTV Euro AGD
Image
telepolis
T-Mobile uokik zwrot pieniędzy prawa konsumenta decyzja UOKiK rabat za terminową płatność kara umowna prawa konsumentów
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: UOKiK