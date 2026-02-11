Bruksela szykuje bat na internetowych hejterów

Specjalna aplikacja do zgłoszeń

Kluczowym elementem zaprezentowanej strategii jest wdrożenie ogólnounijnej aplikacji mobilnej. Narzędzie ma służyć ofiarom prześladowania do szybkiego szukania pomocy. Oprogramowanie pozwoli na łatwe połączenie się z krajowymi telefonami zaufania.

Istotną funkcją aplikacji będzie możliwość bezpiecznego gromadzenia i przesyłania dowodów nękania. Komisja Europejska opracuje techniczny schemat rozwiązania. Państwa członkowskie dostosują go następnie do lokalnych systemów prawnych i języków. Dzięki temu ofiary mają zyskać prosty mechanizm reagowania na szkodliwe treści.

Spójne prawo w całej Unii

Urzędnicy w Brukseli chcą ujednolicenia przepisów we wszystkich krajach wspólnoty. Państwa członkowskie mają opracować krajowe plany i przyjąć wspólną definicję cyberprzemocy. Ułatwi to zbieranie danych i porównywanie statystyk.

Komisja planuje przegląd wytycznych do aktu o usługach cyfrowych (DSA). Celem jest zaostrzenie wymogów dla platform internetowych w zakresie ochrony małoletnich. Serwisy społecznościowe będą musiały skuteczniej zapobiegać ekspozycji dzieci na szkodliwe materiały.

Sztuczna inteligencja pod nadzorem

Plan działania uwzględnia rosnącą rolę sztucznej inteligencji. Nowe przepisy mają zapobiegać wykorzystywaniu AI do generowania treści służących nękaniu. Wdrożone zostaną mechanizmy oznaczania materiałów wytworzonych przez algorytmy.

Kluczowe jest egzekwowanie przepisów o zakazanych praktykach AI. Systemy manipulujące zachowaniem ludzi lub wprowadzające w błąd będą surowo traktowane. Dotyczy to zwłaszcza technologii deepfake, która często służy do ośmieszania ofiar w sieci.

Skala problemu jest ogromna

Decyzja o wdrożeniu planu wynika z niepokojących statystyk. Szacuje się, że co szóste dziecko w wieku od 11 do 15 lat padło ofiarą cyberprzemocy. Jednocześnie co ósmy nastolatek przyznaje się do nękania innych w Internecie.

Badania pokazują wysokie oczekiwania społeczne wobec władz. Ponad 90% Europejczyków domaga się pilnych działań instytucji publicznych. Obywatele wskazują na negatywny wpływ mediów społecznościowych na psychikę i brak mechanizmów blokowania nieodpowiednich treści.

Edukacja i wsparcie szkół

Plan zakłada nie tylko działania techniczne, ale i prewencję. Komisja zaktualizuje wytyczne dla nauczycieli dotyczące promowania cyfrowej alfabetyzacji. Szkoły otrzymają dostęp do nowych zasobów szkoleniowych za pośrednictwem centrów bezpiecznego Internetu.