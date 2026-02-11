T-Mobile powiększył zasięg. 5G 700 MHz w nowych miejscowościach

T-Mobile zamieścił kolejne podsumowania tygodnia z informacjami o rozbudowie sieci 5G Bardziej. Co ciekawe, operator wreszcie zaczął podawać konkretne informacje o rozbudowie magentowej sieci 5G o zasięgowe pasmo 700 MHz, które co prawda nie daje zbyt wielkich prędkości mobilnego internetu, ale wzmacnia sieć, jej pojemność i dostępność. Oczywiście pasmo C z szybkimi transferami danych też zostało rozbudowane.

W ostatnim tygodniu T-Mobile włączył 5G Bardziej w paśmie C na kolejnych 5 stacjach bazowych. Podobnie zasięg 5G Bardziej w paśmie 700 MHz rozszerzony został o 5 nowych stacji.

Jakie były efekty tych działań? Magentowy operator wzmocnił zasięg w paśmie C w Kutnie, Pietrzykowicach, Przyszkowicach, Sulminie oraz Wieliczce. Jednocześnie dotarł z sygnałem 5G Bardziej w paśmie 700 MHz do Babic, Gumienic, Krakowa, Nowych Karmonek i Stalowej Woli.

T-Mobile podawał kilka dni temu, że w styczniu 2026 roku włączył 5G w paśmie C na 49 stacjach bazowych. Jednocześnie magentowa sieć wzbogaciła się o przekaźniki 5G 700 MHz – w minionym miesiącu ten standard ruszył na 25 stacjach bazowych. W styczniu 2026 T-Mobile uruchomił też 3 całkiem nowe stacje. Obecnie operator ma ponad 4810 stacji 5G Bardziej w paśmie C i ponad 550 w paśmie 700 MHz. Cała sieć T-Mobile Polska to ponad 12 660 stacji bazowych.