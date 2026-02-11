W Play pół roku za darmo. To prezent na Walentynki
Fioletowy operator wystartował z nową, krótkoterminową akcją promocyjną. Klienci sieci mogą liczyć na zwolnienie z opłat abonamentowych nawet przez pół roku. Oferta dotyczy usług telewizyjnych oraz dostępu do Internetu.
Telewizja przez 6 miesięcy bez opłat
Głównym elementem walentynkowej promocji Play jest darmowy dostęp do wybranych pakietów telewizyjnych. Ulga w opłatach obowiązuje przez pierwsze sześć miesięcy trwania umowy. Dotyczy to między innymi oferty Telewizja MAX. Jest to pakiet skierowany do osób preferujących tradycyjną telewizję z dużą liczbą kanałów.
Warianty rozszerzone tej usługi zawierają dodatki. Wersja Premium obejmuje dostęp do serwisu SkyShowtime w planie standard z reklamami. Użytkownik otrzymuje też kanały filmowe Cinemax i FilmBox. Najwyższy pakiet został wzbogacony o stacje sportowe, w tym Eleven Sports oraz Polsat Premium Sport.
Promocją objęto również Telewizję Nowej Generacji. To rozwiązanie łączące tradycyjne kanały z serwisami streamingowymi. Klienci otrzymują pulę punktów, które mogą wymieniać na dostęp do platform takich jak Netflix czy HBO Max. Warianty z 45 i 90 punktami są dostępne za 0 zł przez pół roku.
Tańszy światłowód na Walentynki
Fioletowy operator przygotował także propozycje dla osób szukających dostępu do sieci stacjonarnej. Można wybrać pakiet łączony, który składa się ze światłowodu o prędkości do 600 Mb/s oraz telewizji. W tym przypadku pierwszy miesiąc jest darmowy. Po tym okresie opłata wynosi 85 zł miesięcznie.
Dostępny jest też samodzielny Internet światłowodowy o tej samej przepustowości. Tutaj również pierwszy miesiąc nie wiąże się z kosztami. Standardowa cena po okresie promocyjnym to 45 zł miesięcznie.
Z oferty walentynkowej mogą skorzystać osoby, które posiadają już usługi w Play. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Należy pamiętać o jednorazowej opłacie aktywacyjnej, która wynosi 20 zł. Promocja trwa krótko i kończy się już 16 lutego.