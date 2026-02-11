Wiadomości

W Play pół roku za darmo. To prezent na Walentynki

Fioletowy operator wystartował z nową, krótkoterminową akcją promocyjną. Klienci sieci mogą liczyć na zwolnienie z opłat abonamentowych nawet przez pół roku. Oferta dotyczy usług telewizyjnych oraz dostępu do Internetu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:04
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Play pół roku za darmo. To prezent na Walentynki

Telewizja przez 6 miesięcy bez opłat

Głównym elementem walentynkowej promocji Play jest darmowy dostęp do wybranych pakietów telewizyjnych. Ulga w opłatach obowiązuje przez pierwsze sześć miesięcy trwania umowy. Dotyczy to między innymi oferty Telewizja MAX. Jest to pakiet skierowany do osób preferujących tradycyjną telewizję z dużą liczbą kanałów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Warianty rozszerzone tej usługi zawierają dodatki. Wersja Premium obejmuje dostęp do serwisu SkyShowtime w planie standard z reklamami. Użytkownik otrzymuje też kanały filmowe Cinemax i FilmBox. Najwyższy pakiet został wzbogacony o stacje sportowe, w tym Eleven Sports oraz Polsat Premium Sport.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor TCL 65C69K 65" QD-Mini LED 4K 144 Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor TCL 65C69K 65" QD-Mini LED 4K 144 Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Telewizor BLAUPUNKT 32WGC5521S 32" LED Google TV
Telewizor BLAUPUNKT 32WGC5521S 32" LED Google TV
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Telewizor HAIER H65K85FUX 65" LED 4K Google TV
Telewizor HAIER H65K85FUX 65" LED 4K Google TV
0 zł
2299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299.99 zł
Advertisement

Promocją objęto również Telewizję Nowej Generacji. To rozwiązanie łączące tradycyjne kanały z serwisami streamingowymi. Klienci otrzymują pulę punktów, które mogą wymieniać na dostęp do platform takich jak Netflix czy HBO Max. Warianty z 45 i 90 punktami są dostępne za 0 zł przez pół roku.

W Play pół roku za darmo. To prezent na Walentynki

Tańszy światłowód na Walentynki

Fioletowy operator przygotował także propozycje dla osób szukających dostępu do sieci stacjonarnej. Można wybrać pakiet łączony, który składa się ze światłowodu o prędkości do 600 Mb/s oraz telewizji. W tym przypadku pierwszy miesiąc jest darmowy. Po tym okresie opłata wynosi 85 zł miesięcznie.

W Play pół roku za darmo. To prezent na Walentynki

Dostępny jest też samodzielny Internet światłowodowy o tej samej przepustowości. Tutaj również pierwszy miesiąc nie wiąże się z kosztami. Standardowa cena po okresie promocyjnym to 45 zł miesięcznie.

W Play pół roku za darmo. To prezent na Walentynki

Z oferty walentynkowej mogą skorzystać osoby, które posiadają już usługi w Play. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Należy pamiętać o jednorazowej opłacie aktywacyjnej, która wynosi 20 zł. Promocja trwa krótko i kończy się już 16 lutego.

Aktualne promocje w Play
Image
telepolis
play walentynki 6 miesięcy za darmo Play Telewizja MAX Premium Telewizja Nowej Generacji Telewizja Play Telewizja Max światłowód Play tańszy internet
Zródła zdjęć: Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play