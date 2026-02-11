W Play pół roku za darmo. To prezent na Walentynki

Telewizja przez 6 miesięcy bez opłat

Głównym elementem walentynkowej promocji Play jest darmowy dostęp do wybranych pakietów telewizyjnych. Ulga w opłatach obowiązuje przez pierwsze sześć miesięcy trwania umowy. Dotyczy to między innymi oferty Telewizja MAX. Jest to pakiet skierowany do osób preferujących tradycyjną telewizję z dużą liczbą kanałów.

Warianty rozszerzone tej usługi zawierają dodatki. Wersja Premium obejmuje dostęp do serwisu SkyShowtime w planie standard z reklamami. Użytkownik otrzymuje też kanały filmowe Cinemax i FilmBox. Najwyższy pakiet został wzbogacony o stacje sportowe, w tym Eleven Sports oraz Polsat Premium Sport.

Promocją objęto również Telewizję Nowej Generacji. To rozwiązanie łączące tradycyjne kanały z serwisami streamingowymi. Klienci otrzymują pulę punktów, które mogą wymieniać na dostęp do platform takich jak Netflix czy HBO Max. Warianty z 45 i 90 punktami są dostępne za 0 zł przez pół roku.

Tańszy światłowód na Walentynki

Fioletowy operator przygotował także propozycje dla osób szukających dostępu do sieci stacjonarnej. Można wybrać pakiet łączony, który składa się ze światłowodu o prędkości do 600 Mb/s oraz telewizji. W tym przypadku pierwszy miesiąc jest darmowy. Po tym okresie opłata wynosi 85 zł miesięcznie.

Dostępny jest też samodzielny Internet światłowodowy o tej samej przepustowości. Tutaj również pierwszy miesiąc nie wiąże się z kosztami. Standardowa cena po okresie promocyjnym to 45 zł miesięcznie.