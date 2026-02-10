T-Mobile: światłowód z CANAL+ za 0 zł i 800 zł oszczędności na telewizorze

Nowa propozycja T-Mobile łączy szybki Internet Światłowodowy (do 300 Mb/s) z Telewizją MagentaTV w pakiecie M. Przez pierwsze sześć miesięcy obie usługi dostępne są bezpłatnie, a po zakończeniu okresu promocyjnego opłata wynosi jedynie 50 zł miesięcznie za pakiet TV M oraz 65 zł miesięcznie za Internet Światłowodowy.

Oferta MagentaTV obejmuje ponad 150 pozycji, w tym najważniejsze kanały informacyjne oraz najlepsze tytuły rozrywkowe, została zaprojektowana tak, by odpowiadać na potrzeby wszystkich domowników.

Sport na najwyższym poziomie

Dla fanów sportu i filmów T-Mobile proponuje CANAL+ SUPER SPORT przez 6 miesięcy za 0 zł. Po okresie promocyjnym dostęp kosztuje 69 zł miesięcznie, a pakiet można wyłączyć po jednym pełnym cyklu rozliczeniowym. Fani koszykówki i dyscyplin zimowych z pewnością szczególnie docenią obecność kanałów Eurosport w ofercie MagentaTV, na których transmitowane są m.in. trwające Zimowe Igrzyska Olimpijskie oraz rozgrywki NBA.

Telewizory Hisense w obniżonych cenach

T-Mobile przygotował też sprzętowe uzupełnienie oferty – możliwość zakupu wybranych modeli telewizorów Hisense w obniżonych cenach. Wśród nich znajduje się topowy Hisense 65E8Q MiniLED 144Hz 4K z systemem VIDAA – idealny zarówno do emocjonujących transmisji sportowych i kinowych hitów, jak i dynamicznych gier – za 3199 zł (najniższa cena sprzed 30 dni 3999 zł). To aż 800 zł taniej. Pełna lista przecenionych telewizorów znajduje się poniżej.

Model Najniższa cena

sprzed 30 dni Cena promocyjna Rabat Hisense 55 55U6NQ MiniLED 4K VIDAA TV 2199 zł 1999 zł 200 zł Hisense 65 65U6NQ MiniLED 4K VIDAA TV 2699 zł 2299 zł 400 zł Hisense 65E7NQ PRO QLED4K 144Hz VIDAA TV 2999 zł 2599 zł 400 zł Hisense 65 65E7Q PRO QLED 144Hz 4K VIDAA 3699 zł 2899 zł 800 zł Hisense 65 65E8Q MiniLED 144Hz 4K VIDAA 3999 zł 3199 zł 800 zł Pokaż więcej

Promocja obowiązuje przy jednoczesnym zawarciu umowy na Internet Światłowodowy do 300 Mb/s, Telewizji w pakiecie M oraz aktywacji dodatkowej paczki kanałów CANAL+ SUPER SPORT.