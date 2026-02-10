T-Mobile: światłowód z CANAL+ za 0 zł i 800 zł oszczędności na telewizorze
T-Mobile ma nową ofertę na kino domowe. Na klientów czeka światłowód, telewizja MagentaTV, sześć miesięcy aż 19 dodatkowych kanałów w paczce CANAL+ SUPER SPORT za 0 zł oraz rabaty na telewizory Hisense – w tym topowy model Hisense 65E8Q MiniLED 144Hz 4K, tańszy aż o 800 zł.
Nowa propozycja T-Mobile łączy szybki Internet Światłowodowy (do 300 Mb/s) z Telewizją MagentaTV w pakiecie M. Przez pierwsze sześć miesięcy obie usługi dostępne są bezpłatnie, a po zakończeniu okresu promocyjnego opłata wynosi jedynie 50 zł miesięcznie za pakiet TV M oraz 65 zł miesięcznie za Internet Światłowodowy.
Oferta MagentaTV obejmuje ponad 150 pozycji, w tym najważniejsze kanały informacyjne oraz najlepsze tytuły rozrywkowe, została zaprojektowana tak, by odpowiadać na potrzeby wszystkich domowników.
Sport na najwyższym poziomie
Dla fanów sportu i filmów T-Mobile proponuje CANAL+ SUPER SPORT przez 6 miesięcy za 0 zł. Po okresie promocyjnym dostęp kosztuje 69 zł miesięcznie, a pakiet można wyłączyć po jednym pełnym cyklu rozliczeniowym. Fani koszykówki i dyscyplin zimowych z pewnością szczególnie docenią obecność kanałów Eurosport w ofercie MagentaTV, na których transmitowane są m.in. trwające Zimowe Igrzyska Olimpijskie oraz rozgrywki NBA.
Telewizory Hisense w obniżonych cenach
T-Mobile przygotował też sprzętowe uzupełnienie oferty – możliwość zakupu wybranych modeli telewizorów Hisense w obniżonych cenach. Wśród nich znajduje się topowy Hisense 65E8Q MiniLED 144Hz 4K z systemem VIDAA – idealny zarówno do emocjonujących transmisji sportowych i kinowych hitów, jak i dynamicznych gier – za 3199 zł (najniższa cena sprzed 30 dni 3999 zł). To aż 800 zł taniej. Pełna lista przecenionych telewizorów znajduje się poniżej.
|Model
|Najniższa cena
sprzed 30 dni
|Cena promocyjna
|Rabat
|Hisense 55 55U6NQ MiniLED 4K VIDAA TV
|2199 zł
|1999 zł
|200 zł
|Hisense 65 65U6NQ MiniLED 4K VIDAA TV
|2699 zł
|2299 zł
|400 zł
|Hisense 65E7NQ PRO QLED4K 144Hz VIDAA TV
|2999 zł
|2599 zł
|400 zł
|Hisense 65 65E7Q PRO QLED 144Hz 4K VIDAA
|3699 zł
|2899 zł
|800 zł
|Hisense 65 65E8Q MiniLED 144Hz 4K VIDAA
|3999 zł
|3199 zł
|800 zł
Promocja obowiązuje przy jednoczesnym zawarciu umowy na Internet Światłowodowy do 300 Mb/s, Telewizji w pakiecie M oraz aktywacji dodatkowej paczki kanałów CANAL+ SUPER SPORT.
Minimalny okres umowy dla Internetu światłowodowego i Telewizji wynosi 24 miesiące, natomiast pakiet CANAL+ SUPER SPORT jest dostępny bez zobowiązania po minimalnym okresie korzystania wynoszącym jeden pełny cykl rozliczeniowy. Pakiet M obejmuje 82 kanały gwarantowane oraz dodatkowe kanały niegwarantowane, które mogą ulegać zmianom.