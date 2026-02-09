Awaria telewizji w Netii, ale konkurencja też ma problemy
Zgodnie ze wskazaniami serwisu Downdetector właśnie ma miejsce awaria w Netii. Problem ma dotyczyć usługi telewizji i internetu.
Pierwsze zgłoszenia pojawiły się wkrótce przed godziną 17:00, a o 17:12 serwis Downdetector wskazał ich już 359, chociaż rzecz jasna może z czasem dojść do korekty.
Awaria Telewizji w Netii
W momencie pisania tekstu większość, bo aż 48% zgłoszeń odnosi się do telewizji. 47% odnosi się natomiast do internetu. Obecnie nie jest znana skala ani przyczyna problemu. Jako użytkownik Netii nie zaobserwowałem żadnych problemów z działaniem internetu, a telewizji po prostu nie mam. To jednak wskazuje, że problemy nie są ogólnokrajowe.
Wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do rzecznika Netii. Kiedy tylko otrzymamy odpowiedź, tekst zostanie odpowiednio zaktualizowany.
Aktualizacja:
Stosunek zgłoszeń uległ drastycznej zmianie. Na 450 niezadowolonych osób 60% wskazuje na problemy z telewizją, a 34% z internetem. Dodatkowo Downdetector odnotował także zgłoszenia dotyczące Cyfrowego Polsatu.