Wiadomości

Awaria telewizji w Netii, ale konkurencja też ma problemy

Zgodnie ze wskazaniami serwisu Downdetector właśnie ma miejsce awaria w Netii. Problem ma dotyczyć usługi telewizji i internetu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:36
1
Pierwsze zgłoszenia pojawiły się wkrótce przed godziną 17:00, a o 17:12 serwis Downdetector wskazał ich już 359, chociaż rzecz jasna może z czasem dojść do korekty. 

Awaria Telewizji w Netii

W momencie pisania tekstu większość, bo aż 48% zgłoszeń odnosi się do telewizji. 47% odnosi się natomiast do internetu. Obecnie nie jest znana skala ani przyczyna problemu. Jako użytkownik Netii nie zaobserwowałem żadnych problemów z działaniem internetu, a telewizji po prostu nie mam. To jednak wskazuje, że problemy nie są ogólnokrajowe.

Wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do rzecznika Netii. Kiedy tylko otrzymamy odpowiedź, tekst zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Aktualizacja:

Stosunek zgłoszeń uległ drastycznej zmianie. Na 450 niezadowolonych osób 60% wskazuje na problemy z telewizją, a 34% z internetem. Dodatkowo Downdetector odnotował także zgłoszenia dotyczące Cyfrowego Polsatu. 

Image
telepolis
netia netia awaria Netia internet Netia telewizja
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Downdetector, Własne