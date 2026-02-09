Netia przyspiesza światłowód i daje prawdziwy no limit w 5G

Większy zasięg szybkiego Internetu

Netia poinformowała o znacznym rozszerzeniu zasięgu swojej najszybszej oferty światłowodowej. Opcja pobierania danych z prędkością do 2 Gb/s jest teraz dostępna dla znacznie większej liczby użytkowników. Operator wykorzystuje do tego infrastrukturę partnerów hurtowych.

Nowa taryfa działa w technologii BSA na sieciach Orange Polska, Światłowód Inwestycje oraz Polski Światłowód Otwarty. Dzięki tym umowom zasięg usługi zwiększył się o ponad 4,8 mln gospodarstw domowych. Łącznie z opcji do 2 Gb/s może już skorzystać ponad 6,5 mln punktów adresowych w całej Polsce.

Nowoczesny router w zestawie

Do obsługi tak szybkich łączy niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Operator dołącza do oferty router Huawei LG8245B7N. Urządzenie jest udostępniane klientom wybierającym najszybszą opcję bez dodatkowych opłat.

Router obsługuje standard Wi-Fi 7. Ma porty WAN i LAN w standardzie 2,5 Gigabit Ethernet. Pozwala to na pełne wykorzystanie szybkości łącza na jednym urządzeniu. Sprzęt umożliwia też stworzenie systemu mesh dla lepszego pokrycia domu zasięgiem.

Zmiany w ofercie mobilnej

Netia odświeżyła również swoje propozycje dla użytkowników telefonów komórkowych. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie całkowitego braku limitu danych w najwyższej taryfie. Zmiana dotyczy korzystania z Internetu na terenie kraju.

Topowy abonament kosztuje 60 zł miesięcznie dla osób korzystających z innych usług operatora. Oferta obejmuje dostęp do sieci 5G. Utrzymano także promocję dla osób przenoszących numer, która zapewnia do 6 miesięcy abonamentu gratis.