Wiadomości

W Plusie światłowód masz już za 40 zł miesięcznie

Operator sieci Plus wystartował z nową kampanią promującą Internet stacjonarny. Klienci mogą wybierać spośród trzech wariantów szybkości łącza światłowodowego. Najtańsza opcja wiąże się z bardzo niskim abonamentem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:05
5
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Plusie światłowód masz już za 40 zł miesięcznie

Trzy warianty szybkości

Nowa kampania Plusa skupia się na dostępności łącza światłowodowego w różnych przedziałach cenowych. Podstawą oferty jest wariant o prędkości pobierania danych do 300 Mb/s. Cena za tę usługę wynosi 40 zł miesięcznie. Kwota ta uwzględnia rabaty przewidziane przez operatora.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano dwie wyższe opcje. Prędkość do 600 Mb/s kosztuje 60 zł miesięcznie. Najszybsze łącze w ofercie zapewnia transfer do 1 Gb/s. W tym przypadku miesięczna opłata wynosi 90 zł. Plus zapewnia, że łącze jest stabilne i pozwala na jednoczesne korzystanie z sieci wielu domownikom.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router CUDY P4 5G 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Gniazdo SIM
Router CUDY P4 5G 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Gniazdo SIM
0 zł
978.39 zł - najniższa cena
Kup teraz 978.39 zł
Router CUDY M3600 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (3 sztuki)
Router CUDY M3600 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (3 sztuki)
0 zł
760.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 760.99 zł
Router TP-LINK Archer C24 2.4 / 5 GHz (DualBand)
Router TP-LINK Archer C24 2.4 / 5 GHz (DualBand)
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Advertisement
W Plusie światłowód masz już za 40 zł miesięcznie

Streaming w pakiecie

Plus promuje także możliwość łączenia usług. Do Internetu światłowodowego użytkownicy mogą dobrać dostęp do płatnych serwisów wideo.

W ofercie znajdują się cztery popularne platformy. Klienci mogą zdecydować się na Disney+, SkyShowtime, HBO Max lub Polsat Box Go. Rozwiązanie to ma ułatwić zarządzanie domowymi rachunkami za rozrywkę cyfrową.

Image
telepolis
plus Internet stacjonarny plus internet stacjonarny HBO Max Plus Światłowód kampania reklamowa internet światłowodowy Polsat Box GO SkyShowtime disney+
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus