W Plusie światłowód masz już za 40 zł miesięcznie

Trzy warianty szybkości

Nowa kampania Plusa skupia się na dostępności łącza światłowodowego w różnych przedziałach cenowych. Podstawą oferty jest wariant o prędkości pobierania danych do 300 Mb/s. Cena za tę usługę wynosi 40 zł miesięcznie. Kwota ta uwzględnia rabaty przewidziane przez operatora.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano dwie wyższe opcje. Prędkość do 600 Mb/s kosztuje 60 zł miesięcznie. Najszybsze łącze w ofercie zapewnia transfer do 1 Gb/s. W tym przypadku miesięczna opłata wynosi 90 zł. Plus zapewnia, że łącze jest stabilne i pozwala na jednoczesne korzystanie z sieci wielu domownikom.

Streaming w pakiecie

Plus promuje także możliwość łączenia usług. Do Internetu światłowodowego użytkownicy mogą dobrać dostęp do płatnych serwisów wideo.