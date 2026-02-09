W Plusie światłowód masz już za 40 zł miesięcznie
Operator sieci Plus wystartował z nową kampanią promującą Internet stacjonarny. Klienci mogą wybierać spośród trzech wariantów szybkości łącza światłowodowego. Najtańsza opcja wiąże się z bardzo niskim abonamentem.
Trzy warianty szybkości
Nowa kampania Plusa skupia się na dostępności łącza światłowodowego w różnych przedziałach cenowych. Podstawą oferty jest wariant o prędkości pobierania danych do 300 Mb/s. Cena za tę usługę wynosi 40 zł miesięcznie. Kwota ta uwzględnia rabaty przewidziane przez operatora.
Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano dwie wyższe opcje. Prędkość do 600 Mb/s kosztuje 60 zł miesięcznie. Najszybsze łącze w ofercie zapewnia transfer do 1 Gb/s. W tym przypadku miesięczna opłata wynosi 90 zł. Plus zapewnia, że łącze jest stabilne i pozwala na jednoczesne korzystanie z sieci wielu domownikom.
Streaming w pakiecie
Plus promuje także możliwość łączenia usług. Do Internetu światłowodowego użytkownicy mogą dobrać dostęp do płatnych serwisów wideo.
W ofercie znajdują się cztery popularne platformy. Klienci mogą zdecydować się na Disney+, SkyShowtime, HBO Max lub Polsat Box Go. Rozwiązanie to ma ułatwić zarządzanie domowymi rachunkami za rozrywkę cyfrową.