Jak oszukać butelkomat Żabki? To dziecinnie proste

Wychodzę ze sklepu convenience w moim bloku i widzę jak pewien człowiek z kapturem na głowie stoi przy automacie i trzymając w ręku jedną i tą samą puszkę macha nią przed skanerem, podczas gdy drugą ręką wyciąga z torby inne i wrzuca do dziury. Poszedłem do szefowej, że ktoś chyba oszukuje. Po sprawdzeniu zawartości worka okazało się, zę było 21 puszek bez znaku kaucyjnego i właściwego kodu EAN plus ta jedna właściwa. Wyłudzone 10,50 PLN. Szefowa – jako że ludzie znani z widzenia zaordynowała pracownikom, że od tych osób już nic nie będzie przyjmowane.

opisał sytuację Sieczkowski na LinkedIn.