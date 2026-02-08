Wiadomości

Jak oszukać butelkomat Żabki? To dziecinnie proste

Wystarczył miesiąc, aby Polacy znaleźli sposób na oszukanie systemu kaucyjnego. Zwrot pieniędzy dostają za butelki i puszki, za które się nie należy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 19:11
Tak oszukują butelkomaty

System kaucyjny w pełni działa od 1 stycznia 2026 roku. Ten nieco ponad miesiąc wystarczył, aby niektórzy znaleźli sposób na oszukiwanie i czerpanie z niego korzyści. Sytuację opisał Michał M. Sieczkowski, Ekspert Rynków CEE.

Wychodzę ze sklepu convenience w moim bloku i widzę jak pewien człowiek z kapturem na głowie stoi przy automacie i trzymając w ręku jedną i tą samą puszkę macha nią przed skanerem, podczas gdy drugą ręką wyciąga z torby inne i wrzuca do dziury. Poszedłem do szefowej, że ktoś chyba oszukuje. Po sprawdzeniu zawartości worka okazało się, zę było 21 puszek bez znaku kaucyjnego i właściwego kodu EAN plus ta jedna właściwa. Wyłudzone 10,50 PLN. Szefowa – jako że ludzie znani z widzenia zaordynowała pracownikom, że od tych osób już nic nie będzie przyjmowane.

opisał sytuację Sieczkowski na LinkedIn.

Jak to możliwe, że system udało się tak łatwo oszukać? Problemem jest konstrukcja samych butelkomatów, szczególnie tych w sieci Żabka, bo o tym sklepie właśnie mowa. Skaner znajduje się na zewnątrz urządzenia. Z kolei w środku nie znajduje się waga do ważenia masy oddawanych opakowań. W ten sposób można skanować jedną butelkę czy puszkę, a wrzucać do urządzenia inne, które nie są objęte kaucją.

Żabka zapewnia, że wszystkie starty z tym związane zostały w całości pokryte przez Żabka Polska. Żadne franczyzobiorca nie poniósł z tego tytuł dodatkowych kosztów.

Bez znaku bezpieczeństwa potwierdzającego autentyczność opakowania daleko z system kaucyjnym nie zajdziemy, a – co już wielokrotnie powtarzałem – za jakiś czas czekać będą nas zarówno załamanie systemu oraz jego (kosztowna jeśli chodzi i o sprzęt jak i systemy IT) modyfikacja.

dodał Sieczkowski.
Zródła zdjęć: Michał M. Sieczkowski (LinkedIn), Business Insider
Źródła tekstu: Michał M. Sieczkowski (LinkedIn), Business Insider