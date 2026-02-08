Wiadomości

Świnia lecąca dronem przyczyną blackoutu. Takie rzeczy tylko w Chinach

Chiński rolnik postanowił przetransportować świnię za pomocą nowatorskiej metody. Jednak na skutek błędu w nawigacji powietrznej wywołał poważne problemy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:30
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Świnia lecąca dronem przyczyną blackoutu. Takie rzeczy tylko w Chinach

Tytuł może i wygląda, jakbym wklepywał losowe słowa w nadziei, że ktoś w to kliknie. Jednak rzeczywistość bywa czasami o wiele bardziej absurdalna niż nawet najbardziej prostacki clickbait. I tak chiński rolnik z południowo-zachodniej prowincji Syczuan postanowił przetransportować przy pomocy drona świnię do rzeźni. Decyzja ta nie była podjęta z chęci popisania się, a ułatwienia sobie życia. Transport zwierzęcia przez niskiej jakości górskie drogi nie jest czymś łatwym ani komfortowym. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Świnia na dronie wywołała blackout

Problemem okazała się realizacja zadania. Otóż świnia do drona była podczepiona długą liną. I to właśnie ta lina zahaczyła o kable wysokiego napięcia. Tym samym dron się w nie zaplątał, powodując zwarcie i przerwę w dostawie prądu trwającą 10 godzin. Tu konieczna była interwencja zakładu energetycznego, a koszty naprawy są szacowane na 10 tysięcy juanów, czyli około 5144 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klawiatura LOGITECH MX Keys Mini for Mac Szaro-czarny
Klawiatura LOGITECH MX Keys Mini for Mac Szaro-czarny
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Błotniki rowerowe SKS Raceblade Pro XL 11431
Błotniki rowerowe SKS Raceblade Pro XL 11431
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Płyn do płukania SOFIN Complete Care Freshness Fresh Morning 3 x 800 ml
Płyn do płukania SOFIN Complete Care Freshness Fresh Morning 3 x 800 ml
0 zł
19.92 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.92 zł
Advertisement

Sama świnia zwiała przez wiele godzin z sieci. I chociaż nie jest wiadome czy przeżyła, to jej właściciel ma o wiele większy problem. Otóż zdaniem lokalnej policji ta nietypowa forma transportu miała miejsce w strefie zakazu lotów. 

Image
telepolis
chiny drony blackout
Zródła zdjęć: tanya_panchenko / Shutterstock
Źródła tekstu: WarNewsPL / X, polskieradio24