Chiński gigant otworzy fabrykę w Polsce. To miejsce pracy dla 400 osób

Mówimy tu o jednym z największych producentów falowników i magazynów energii na świecie. I właśnie produkty z tych kategorii mają być produkowane w tym zakładzie. Jeśli chodzi o plany firmy, to są one dość enigmatyczne: mowa tu o rocznej produkcji falowników o łącznej mocy 20 GW, oraz magazynów energii o pojemności 12,5 GWh, jednak nie zdradzono planów co do produkcji ilościowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fabryka Sungrow w Polsce

Z naszej perspektywy istotne jest jednak to, że zakład ten ma zapewnić pracę przynajmniej 400 osobom. Sama inwestycja ma kosztować około 230 mln euro, a zakład ma powstać w zaledwie rok. Przywykliśmy raczej do scenariusza, w którym firmy z innych państw przenoszą produkcję do Chin. Skąd więc taka decyzja firmy? Shawn Shi, prezes Sungrow Europe uzasadnił to w następujący sposób:

Nowa fabryka to istotny kamień milowy dla Sungrow w Europie. Umożliwia nam bycie bliżej klientów, szybsze reagowanie na potrzeby rynku oraz wzmacnia strategię budowania stabilnego europejskiego łańcucha dostaw, jednocześnie tworząc wysoko wykwalifikowane miejsca pracy.

Jak jednak nietrudno zgadnąć, to nie wszystko. Otóż Unia Europejska kładzie coraz to mocniejszy nacisk na lokalnych producentów OZE. Ulokowanie fabryki w Polsce da Sungrow mocny argument za tym, aby móc dalej funkcjonować na europejskim rynku, nawet w przypadku jeszcze większych restrykcji i ewentualnej blokadzie importu elementów OZE spoza UE. Mówimy tu w końcu o fabryce na terytorium Wspólnoty.