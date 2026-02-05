Internet bez limitu za 25 zł. To na start, a co później?

Zielony operator wprowadził nową ofertę Plus Na Kartę dla tych, którym zawsze brakuje internetu w telefonie – GIGApakiet ULTRA. Jak to działa?

Dalsza część tekstu pod wideo

GIGApakiet ULTRA w rocznym wariancie cyklicznym pozwala cieszyć się nielimitowanym internetem przez pierwsze sześć miesięcy. Po tym czasie, przez kolejne 6 miesięcy, dostępne będzie do wykorzystania 1500 GB co 30 dni, a niewykorzystane gigabajty nie przepadają i przechodzą na kolejny miesiąc. Dla nowych klientów GIGApakiet ULTRA dostępny jest przez pierwsze dwa miesiące za połowę ceny, czyli 25 zł co 30 dni. Później cenna wzrasta jednak do 50 zł za miesiąc.

Internet bez limitu dostępny jest również w formie wygodnej subskrypcji w GIGApakiecie PRO za 55 zł co 30 dni, który dodatkowo zapewnia dostęp do platformy Disney+.

Oprócz internetu bez limitu w obydwu pakietach dostępne są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Oferta nie trwa jednak wiecznie – obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r. przy zakupie startera „Internet bez limitu” lub jednego z dotychczas dostępnych w sprzedaży.