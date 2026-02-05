Wiadomości

Internet bez limitu za 25 zł. To na start, a co później?

Plus Na Kartę wprowadza nową ofertę z internetem mobilnym, z którego będzie można korzystać bez limitów przez pierwsze 6 miesięcy. Później na klientów czekać będą ogromne paczki GB. GIGApakiet ULTRA na start dostępny jest za jedyne 25 zł.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:32
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Internet bez limitu za 25 zł. To na start, a co później?

Zielony operator wprowadził nową ofertę Plus Na Kartę dla tych, którym zawsze brakuje internetu w telefonie – GIGApakiet ULTRA. Jak to działa?

Dalsza część tekstu pod wideo

GIGApakiet ULTRA w rocznym wariancie cyklicznym pozwala cieszyć się nielimitowanym internetem przez pierwsze sześć miesięcy. Po tym czasie, przez kolejne 6 miesięcy, dostępne będzie do wykorzystania 1500 GB co 30 dni, a niewykorzystane gigabajty nie przepadają i przechodzą na kolejny miesiąc. Dla nowych klientów GIGApakiet ULTRA dostępny jest przez pierwsze dwa miesiące za połowę ceny, czyli 25 zł co 30 dni. Później cenna wzrasta jednak do 50 zł za miesiąc.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Nakładka na aparat TECH-PROTECT Cam Fit+ do Apple iPhone 16E
Nakładka na aparat TECH-PROTECT Cam Fit+ do Apple iPhone 16E
0 zł
18.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 18.99 zł
Smartring COLMI R10 19.1mm Czarny
Smartring COLMI R10 19.1mm Czarny
0 zł
185 zł - najniższa cena
Kup teraz 185 zł
Kabel USB-C/USB-C - USB-C USAMS 2w1 72W 1.2m Czarno-szary
Kabel USB-C/USB-C - USB-C USAMS 2w1 72W 1.2m Czarno-szary
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Advertisement

Internet bez limitu dostępny jest również w formie wygodnej subskrypcji w GIGApakiecie PRO za 55 zł co 30 dni, który dodatkowo zapewnia dostęp do platformy Disney+.

Internet bez limitu za 25 zł. To na start, a co później?

Oprócz internetu bez limitu w obydwu pakietach dostępne są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Oferta nie trwa jednak wiecznie – obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r. przy zakupie startera „Internet bez limitu” lub jednego z dotychczas dostępnych w sprzedaży.

Więcej szczegółów na: www.plus.pl/lp/telefon-na-karte.

Image
telepolis
plus plus na kartę nielimitowany internet Internet bez limitu GIGApakiet ULTRA GIGApakiet PRO
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus