Awaria Netii. Użytkownicy skarżą się na internet stacjonarny

Przyczyna problemów nie jest znana, a sytuacja jest niezwykle rozwojowa. W momencie, w którym zaczynałem pisać ten tekst, oraz zredagowałem zapytanie do Netii, było 350 zgłoszeń. Po kilku minutach mamy już ponad 600, a ich liczba stale rośnie.

Awaria Netii

Przyczyna ani skala awarii nie jest znana. Na pewno nie jest to jednak awaria ogólna, ponieważ sam korzystam z usług tego operatora na jego własnościowych złączach i internet działa mi bez najmniejszych problemów. Pozostało jedynie poczekać na oficjalny komunikat operatora lub odpowiedź na nasze zapytanie.