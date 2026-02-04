Awaria Netii. Użytkownicy skarżą się na internet stacjonarny
Obecnie ma miejsce awaria Netii. W zaledwie 30 minut liczba zgłoszeń przekroczyła kilkaset.
Przyczyna problemów nie jest znana, a sytuacja jest niezwykle rozwojowa. W momencie, w którym zaczynałem pisać ten tekst, oraz zredagowałem zapytanie do Netii, było 350 zgłoszeń. Po kilku minutach mamy już ponad 600, a ich liczba stale rośnie.
Awaria Netii
Przyczyna ani skala awarii nie jest znana. Na pewno nie jest to jednak awaria ogólna, ponieważ sam korzystam z usług tego operatora na jego własnościowych złączach i internet działa mi bez najmniejszych problemów. Pozostało jedynie poczekać na oficjalny komunikat operatora lub odpowiedź na nasze zapytanie.
Aktualizacja:
Netia udzieliła redakcji Telepolis następującej informacji:
Mieliśmy krótką (kilka minut) awarię w północnej części kraju (kujawsko-pomorskie i okolice Trójmiasta), w efekcie której część klientów nie miała usług przez kilkanaście minut. Problem został już rozwiązany. W imieniu firmy przepraszam za niedogodności.