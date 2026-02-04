Wiadomości

Lyca Mobile z dużym ułatwieniem dla klientów. Chodzi o SIM i eSIM

Rejestracja prepaidowych kart SIM i eSIM w sieci Lyca Mobile stała się znacznie prostsza niż dotąd. Teraz można to zrobić online, wykorzystując technologię foto weryfikacji za pośrednictwem Autopay.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:04
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lyca Mobile z dużym ułatwieniem dla klientów. Chodzi o SIM i eSIM

Dzięki współpracy Autopay z Lyca Mobile klienci tej sieci mogą rejestrować prepaidowe karty SIM i eSIM w prosty i bezpieczny sposób podczas pierwszej aktywacji, w pełni zdalnie, posługując się metodą foto weryfikacji. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Aby zarejestrować kartę SIM przy użyciu foto weryfikacji, wystarczy, że użytkownik na stronie operatora Lyca Mobile wejdzie w zakładkę Aktywacja SIM (na dole strony) i wybierze opcję Rozpocznij aktywację online. Tam należy skorzystać z narzędzie wideoweryfikacji. Do realizacji tego procesu potrzebne będzie zeskanowanie smartfonem dokumentu tożsamości lub paszportu. Dane w sposób automatyczny zostaną przekazane do operatora sieci i po pozytywnej weryfikacji karta SIM zostanie aktywowana.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szkło hartowane SBS Full Cover Glass do Xiaomi Redmi Note 14 5G Czarny
Szkło hartowane SBS Full Cover Glass do Xiaomi Redmi Note 14 5G Czarny
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Smartfon ONEPLUS 15 5G 16/512GB 6.78" 165Hz Szary
Smartfon ONEPLUS 15 5G 16/512GB 6.78" 165Hz Szary
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Szkło hybrydowe na obiektyw 3MK Lens Protection do Xiaomi Poco X6 Pro 5G
Szkło hybrydowe na obiektyw 3MK Lens Protection do Xiaomi Poco X6 Pro 5G
0 zł
14.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.99 zł
Advertisement

Jak przekonuje Autopay, foto weryfikacja oprócz wygody zapewnia także wyższy poziom bezpieczeństwa. Cały proces można przeprowadzić w domu, bez konieczności przekazywania dokumentu do ręki osobom trzecim, np. pracownikowi sklepu, w którym został kupiony starter.

Wybierając tę metodę rejestracji, eliminujemy także możliwość powstania literówek w trakcie wypełniania formularza z danymi. Klienci mają zatem większy komfort w trakcie procesu, ale także większą pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i bez przeszkód

– wyjaśnia Krzysztof Ambroziak, Business Unit Director w Autopay.

To samo dotyczy kart eSIM, które zyskują coraz większą popularność w Lyca Mobile.

Widzimy zdecydowany wzrost sprzedaży kart eSIM w porównaniu do tradycyjnych kart SIM, co potwierdza trend, że klienci coraz częściej wybierają rozwiązania w pełni cyfrowe i online

– komentuje Karolina Piątkowska, Head of Digital Marketing Lyca Mobile.

Autopay wspomaga te z innych operatorów w procesach rejestracji kart prepaidowych. Już wcześniej firma umożliwiała rejestrację SIM wszystkich operatorów klientom Banku Millennium z poziomu aplikacji bankowej. Od niedawna z foto weryfikacji mogą korzystać także użytkownicy na stronach internetowych Orange i T-Mobile. 

Image
telepolis
eSIM sim Autopay Lyca Mobile rejestracja kart rejestracja numeru
Zródła zdjęć: Haelen Haagen / Shutterstock