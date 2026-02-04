Lyca Mobile z dużym ułatwieniem dla klientów. Chodzi o SIM i eSIM

Dzięki współpracy Autopay z Lyca Mobile klienci tej sieci mogą rejestrować prepaidowe karty SIM i eSIM w prosty i bezpieczny sposób podczas pierwszej aktywacji, w pełni zdalnie, posługując się metodą foto weryfikacji.

Aby zarejestrować kartę SIM przy użyciu foto weryfikacji, wystarczy, że użytkownik na stronie operatora Lyca Mobile wejdzie w zakładkę Aktywacja SIM (na dole strony) i wybierze opcję Rozpocznij aktywację online. Tam należy skorzystać z narzędzie wideoweryfikacji. Do realizacji tego procesu potrzebne będzie zeskanowanie smartfonem dokumentu tożsamości lub paszportu. Dane w sposób automatyczny zostaną przekazane do operatora sieci i po pozytywnej weryfikacji karta SIM zostanie aktywowana.

Jak przekonuje Autopay, foto weryfikacja oprócz wygody zapewnia także wyższy poziom bezpieczeństwa. Cały proces można przeprowadzić w domu, bez konieczności przekazywania dokumentu do ręki osobom trzecim, np. pracownikowi sklepu, w którym został kupiony starter.

Wybierając tę metodę rejestracji, eliminujemy także możliwość powstania literówek w trakcie wypełniania formularza z danymi. Klienci mają zatem większy komfort w trakcie procesu, ale także większą pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i bez przeszkód – wyjaśnia Krzysztof Ambroziak, Business Unit Director w Autopay.

To samo dotyczy kart eSIM, które zyskują coraz większą popularność w Lyca Mobile.

Widzimy zdecydowany wzrost sprzedaży kart eSIM w porównaniu do tradycyjnych kart SIM, co potwierdza trend, że klienci coraz częściej wybierają rozwiązania w pełni cyfrowe i online – komentuje Karolina Piątkowska, Head of Digital Marketing Lyca Mobile.