Lyca Mobile z dużym ułatwieniem dla klientów. Chodzi o SIM i eSIM
Rejestracja prepaidowych kart SIM i eSIM w sieci Lyca Mobile stała się znacznie prostsza niż dotąd. Teraz można to zrobić online, wykorzystując technologię foto weryfikacji za pośrednictwem Autopay.
Dzięki współpracy Autopay z Lyca Mobile klienci tej sieci mogą rejestrować prepaidowe karty SIM i eSIM w prosty i bezpieczny sposób podczas pierwszej aktywacji, w pełni zdalnie, posługując się metodą foto weryfikacji.
Aby zarejestrować kartę SIM przy użyciu foto weryfikacji, wystarczy, że użytkownik na stronie operatora Lyca Mobile wejdzie w zakładkę Aktywacja SIM (na dole strony) i wybierze opcję Rozpocznij aktywację online. Tam należy skorzystać z narzędzie wideoweryfikacji. Do realizacji tego procesu potrzebne będzie zeskanowanie smartfonem dokumentu tożsamości lub paszportu. Dane w sposób automatyczny zostaną przekazane do operatora sieci i po pozytywnej weryfikacji karta SIM zostanie aktywowana.
Jak przekonuje Autopay, foto weryfikacja oprócz wygody zapewnia także wyższy poziom bezpieczeństwa. Cały proces można przeprowadzić w domu, bez konieczności przekazywania dokumentu do ręki osobom trzecim, np. pracownikowi sklepu, w którym został kupiony starter.
Wybierając tę metodę rejestracji, eliminujemy także możliwość powstania literówek w trakcie wypełniania formularza z danymi. Klienci mają zatem większy komfort w trakcie procesu, ale także większą pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i bez przeszkód
To samo dotyczy kart eSIM, które zyskują coraz większą popularność w Lyca Mobile.
Widzimy zdecydowany wzrost sprzedaży kart eSIM w porównaniu do tradycyjnych kart SIM, co potwierdza trend, że klienci coraz częściej wybierają rozwiązania w pełni cyfrowe i online
Autopay wspomaga te z innych operatorów w procesach rejestracji kart prepaidowych. Już wcześniej firma umożliwiała rejestrację SIM wszystkich operatorów klientom Banku Millennium z poziomu aplikacji bankowej. Od niedawna z foto weryfikacji mogą korzystać także użytkownicy na stronach internetowych Orange i T-Mobile.