Europejska rewolucja 5G na orbicie. Muskowi rośnie konkurencja
Sateliot robi kolejny ważny krok w budowie swojej kosmicznej konstelacji telekomunikacyjnej. Firma wybrała kluczowego partnera do obsługi swoich najnowszych satelitów, które mają zapewnić łączność tam, gdzie inni nie sięgają. Współpraca ta ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia misji.
Kluczowy element startu
Sateliot to operator z Barcelony wdrażający sieć 5G NTN IoT. Właśnie porozumiał się z firmą UARX Space. To przedsiębiorstwo z Galicji specjalizujące się w logistyce orbitalnej. UARX dostarczy pierścienie separacyjne do nowych satelitów Tritó.
Te mechanizmy pełnią krytyczną rolę podczas wynoszenia ładunku w kosmos. Utrzymują one satelitę sztywno przymocowanego do rakiety. Muszą wytrzymać potężne wibracje i przeciążenia. Są też odporne na gwałtowne zmiany temperatury towarzyszące startowi.
Precyzja i bezpieczeństwo
Rola tych systemów nie kończy się jednak na przetrwaniu startu. Gdy rakieta dotrze na wyznaczoną trajektorię, mechanizm musi zadziałać bezbłędnie. Jego zadaniem jest bezpieczne i kontrolowane uwolnienie satelity. Pozwala to na precyzyjne umieszczenie urządzenia na orbicie.
UARX Space dostarczy pierścienie z rodziny SAU&RON. Jest to system zaprojektowany do misji wymagających najwyższej precyzji. Technologia ta radzi sobie z ładunkami o masie do 1000 kilogramów. Firma jest jednym z zaledwie pięciu producentów na świecie oferujących tak zaawansowane rozwiązania.
Nowe możliwości dla smartfonów
Satelity Tritó to zupełnie nowa generacja sprzętu firmy Sateliot. Oferują one znacznie wyższą moc operacyjną niż poprzednie modele. Ich możliwości wykraczają daleko poza proste łączenie urządzeń IoT. Będą w stanie obsłużyć także zwykłe telefony komórkowe.
Użytkownicy zyskają dostęp do transmisji danych, głosu oraz wideo prosto z kosmosu. Satelity te mają również podwójne zastosowanie. Mogą wspierać systemy bezpieczeństwa, ochrony ludności oraz obronności. Współpraca obu firm wzmacnia pozycję europejskiego sektora kosmicznego na rynku globalnym, rzucając wyzwanie największym graczom.