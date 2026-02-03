Europejska rewolucja 5G na orbicie. Muskowi rośnie konkurencja

Kluczowy element startu

Sateliot to operator z Barcelony wdrażający sieć 5G NTN IoT. Właśnie porozumiał się z firmą UARX Space. To przedsiębiorstwo z Galicji specjalizujące się w logistyce orbitalnej. UARX dostarczy pierścienie separacyjne do nowych satelitów Tritó.

Te mechanizmy pełnią krytyczną rolę podczas wynoszenia ładunku w kosmos. Utrzymują one satelitę sztywno przymocowanego do rakiety. Muszą wytrzymać potężne wibracje i przeciążenia. Są też odporne na gwałtowne zmiany temperatury towarzyszące startowi.

Precyzja i bezpieczeństwo

Rola tych systemów nie kończy się jednak na przetrwaniu startu. Gdy rakieta dotrze na wyznaczoną trajektorię, mechanizm musi zadziałać bezbłędnie. Jego zadaniem jest bezpieczne i kontrolowane uwolnienie satelity. Pozwala to na precyzyjne umieszczenie urządzenia na orbicie.

UARX Space dostarczy pierścienie z rodziny SAU&RON. Jest to system zaprojektowany do misji wymagających najwyższej precyzji. Technologia ta radzi sobie z ładunkami o masie do 1000 kilogramów. Firma jest jednym z zaledwie pięciu producentów na świecie oferujących tak zaawansowane rozwiązania.

Nowe możliwości dla smartfonów

Satelity Tritó to zupełnie nowa generacja sprzętu firmy Sateliot. Oferują one znacznie wyższą moc operacyjną niż poprzednie modele. Ich możliwości wykraczają daleko poza proste łączenie urządzeń IoT. Będą w stanie obsłużyć także zwykłe telefony komórkowe.