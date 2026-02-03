Motorola taniej o 500 zł, Xiaomi o 300. Wybieraj, masz czas do 2 marca

Jak podkreśla producent, wybierając smartfon Motorola Edge 60 Neo 5G lub Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G wraz z abonamentem „Oferta Nielimitowana” klienci będą mogli skorzystać z pełni zalet 5G Bardziej, czyli szybkiego 5G w paśmie C. Oferty dostępna jest od dziś do 2 marca.

Motorola Edge 60 Neo 5G

Motorola Edge 60 Neo 5G to smartfon zaprojektowany z myślą o wygodzie i aktywnym stylu życia. Konstrukcja tego modelu została przetestowana pod kątem wytrzymałości w ekstremalnych warunkach – wytrzymuje -20°C zimą, 60°C latem, upuszczenie z wysokości 1,2 metra, wilgotność 95% i przygody na dużych wysokościach.

Motorola edge 60 neo wyposażona jest w wyświetlacz pOLED LTPO o przekątnej 6,36 cala. Sercem tego modelu jest układ MediaTek Dimensity 7400. Urządzenie ma także zaawansowany system aparatów z główną jednostką Sony LYTIA 50 Mpix wspierany przez moto ai. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia nawet do 44 godzin działania, a technologia 68 W TurboPower umożliwia uzyskanie energii na cały dzień w zaledwie 7 minut.

Teraz ten smartfon, przeceniony o 500 zł, dostępny jest w T-Mobile za 999 zł w „Ofercie Nielimitowanej” (Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Promocja dotyczy oferty z umową na abonament komórkowy albo bez umowy, z wyłączeniem zakupu na www.t-mobile.pl, i obowiązuje z dniach 03.02-2.03.2026 r.

Motorola Edge 60 Neo 0 opinii Motorola Edge 60 Neo 0 opinii Ekran 6.36" P-OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Ten smartfon wyposażony jest w aparat główny 108 Mpix z optyczną stabilizacją. Funkcje AI – AI Remove Reflection czy AI Erase – pozwalają użytkownikom ulepszyć wykonane zdjęcia i pozbyć się z nich niechcianych obiektów. Za wydajność odpowiada układ Snapdragon 6 Gen 3, a treści wyświetlane są na ekranie 6,77” z odświeżaniem 120 Hz.

Model ten jest teraz dostępny w T-Mobile za 1399 zł, czyli o 300 zł taniej w „Ofercie Nielimitowanej” (Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Promocja dotyczy oferty z umową na abonament komórkowy albo bez umowy, z wyłączeniem zakupu na www.t-mobile.pl, i obowiązuje z dniach 03.02-2.03.2026 r. Szczegóły w regulaminie, cenniku urządzeń, u sprzedawców i na www.t-mobile.pl.).

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6580mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej