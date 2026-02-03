Orange: klienci wysłali ponad 500 tys. takich SMS-ów. Oto efekty
Klienci Orange chętnie pomagają finansowo różnym organizacjom, wykorzystując SMS-y charytatywne. Jak się okazało, w minionym roku użytkownicy pomarańczowej sieci wysłali ponad pół miliona takich wiadomości.
W 2025 roku klienci Orange wysłali ponad 500 tys. SMS-ów charytatywnych, co pozwoliło przekazać potrzebującym ponad 2,5 mln zł. W ostatnich 3 latach było to aż ponad 10 mln zł.
Jak wyjaśnia Orange, charytatywne numery SMS przyznają operatorzy organizacjom pożytku publicznego (OPP) nieodpłatnie, by wspierać ważne społecznie inicjatywy. Takie numery składają się z 4 lub 5 cyfr. Cały dochód przekazywany jest do organizacji, która go posiada. SMS-y tego typu przydają się również w sytuacjach wyjątkowych: klęskach żywiołowych czy katastrofach, co pozwala zbierać fundusze dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Jeśli OPP chciałyby starać się o przyznanie charytatywnego numeru SMS, powinny zgłosić się do operatorów z planem na jego wykorzystanie i promocję. Orange świadczy usługę nieodpłatnie, dlatego fundacje czy OPP ubiegające się o takie numery muszą spełnić kilka warunków. Głównym jest to, że środki z akcji mogą być przekazane wyłącznie na szczytny cel. Organizacja musi też zadbać o dodatkowe formalności oraz szeroką promocję.
Wymogi dotyczące skali akcji pomocowej są konieczne, by zebrane pieniądze były na tyle znaczące, aby przyniosły pożytek potrzebującym i pokryły koszty utrzymania numerów. Jednej organizacji Orange przyznaje maksymalnie jeden charytatywny numer SMS, najczęściej na czas trwania akcji. Co więcej, zgodę muszą wyrazić wszyscy znaczący operatorzy telefonii komórkowej działający w Polsce, więc także Play, Plus i T-Mobile.
Jak działają SMS-y charytatywne w Orange?
Klient każdego z operatorów może wysłać SMS-a pod podany przez OPP numer, z określoną treścią np. „pomagam”, „wspieram”, „pomoc” itd. Zarówno numer SMS, treść, jak i kwota przekazywana za jego pośrednictwem, są komunikowane przez organizacje społeczne na banerach, w reklamach czy spotach radiowych lub telewizyjnych.
Wysyłając SMS-a, klienci Orange wspierają organizację jednorazową kwotą od 2 do 5 zł netto. Jest ona pobierana z konta użytkownika lub dopisywana do faktury za abonament. Po wysłaniu SMS-a klienci każdorazowo otrzymują zwrotną wiadomość z podziękowaniem za udział w akcji.