Orange: klienci wysłali ponad 500 tys. takich SMS-ów. Oto efekty

Klienci Orange chętnie pomagają finansowo różnym organizacjom, wykorzystując SMS-y charytatywne. Jak się okazało, w minionym roku użytkownicy pomarańczowej sieci wysłali ponad pół miliona takich wiadomości. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:25
0
W 2025 roku klienci Orange wysłali ponad 500 tys. SMS-ów charytatywnych, co pozwoliło przekazać potrzebującym ponad 2,5 mln zł. W ostatnich 3 latach było to aż ponad 10 mln zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak wyjaśnia Orange, charytatywne numery SMS przyznają operatorzy organizacjom pożytku publicznego (OPP) nieodpłatnie, by wspierać ważne społecznie inicjatywy. Takie numery składają się z 4 lub 5 cyfr. Cały dochód przekazywany jest do organizacji, która go posiada. SMS-y tego typu przydają się również w sytuacjach wyjątkowych: klęskach żywiołowych czy katastrofach, co pozwala zbierać fundusze dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Jeśli OPP chciałyby starać się o przyznanie charytatywnego numeru SMS, powinny zgłosić się do operatorów z planem na jego wykorzystanie i promocję. Orange świadczy usługę nieodpłatnie, dlatego fundacje czy OPP ubiegające się o takie numery muszą spełnić kilka warunków. Głównym jest to, że środki z akcji mogą być przekazane wyłącznie na szczytny cel. Organizacja musi też zadbać o dodatkowe formalności oraz szeroką promocję.

Wymogi dotyczące skali akcji pomocowej są konieczne, by zebrane pieniądze były na tyle znaczące, aby przyniosły pożytek potrzebującym i pokryły koszty utrzymania numerów. Jednej organizacji Orange przyznaje maksymalnie jeden charytatywny numer SMS, najczęściej na czas trwania akcji. Co więcej, zgodę muszą wyrazić wszyscy znaczący operatorzy telefonii komórkowej działający w Polsce, więc także Play, Plus i T-Mobile.

Jak działają SMS-y charytatywne w Orange?

Klient każdego z operatorów może wysłać SMS-a pod podany przez OPP numer, z określoną treścią np. „pomagam”, „wspieram”, „pomoc” itd. Zarówno numer SMS, treść, jak i kwota przekazywana za jego pośrednictwem, są komunikowane przez organizacje społeczne na banerach, w reklamach czy spotach radiowych lub telewizyjnych. 

Wysyłając SMS-a, klienci Orange wspierają organizację jednorazową kwotą od 2 do 5 zł netto. Jest ona pobierana z konta użytkownika lub dopisywana do faktury za abonament. Po wysłaniu SMS-a klienci każdorazowo otrzymują zwrotną wiadomość z podziękowaniem za udział w akcji.

Zródła zdjęć: Shutterstock, Orange
Źródła tekstu: Blog Orange Polska