Orange: abonament z 5G bez limitów za pół ceny

Dwa tygodnie temu Orange ruszył z dużą, zimową ofertą dla nowych klientów. Wśród okazji pojawiła się promocja na najtańszy Plan XS razem ze smartfonem. Teraz ci, którzy mają większe potrzeby, mogą skorzystać z nowej propozycji operatora.

Abonament z 5G bez limitu za 50 zł

Od dziś Orange proponuje na promocyjnych zasadach abonament w Planie L z internetem 5G – bez limitów danych i prędkości w cenie od 50 zł/mies. z rabatami przez rok. Promocja oznacza aż 50% zniżki od dotychczasowej ceny, bo standardowo obecna cena za Plan L to 100 zł. Dzięki internetowi bez limitów w smartfonie można oglądać, grać i pobierać dane bez końca w kraju.

Dla nowych klientów promocja obowiązuje przez rok, a obecni użytkownicy, dokupując Plan L, zapłacą za niego jeszcze mniej, bo od 30 zł/mies. z rabatami przez rok. Co ważne, kupując więcej abonamentów z Planem L, można zyskać dodatkowe zniżki za łączenie usług w Orange, np. za dwa Plany L już od 100 zł/mies. z rabatami przez rok.

Do abonamentu z 5G bez limitów Orange proponuje wybrane, najnowsze modele telefonów Honor, Xiaomi czy Motoroli w okazyjnych cenach, od 40 zł miesięcznie.

Ceny uwzględniają rabat za e‑fakturę (5 zł/mies.) oraz rabat za zgody marketingowe (5 zł/mies.) Szczegóły nowej oferty dostępne na stronie Orange, infolinii i w salonach.