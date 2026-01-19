Wiadomości

Tani smartfon z 5G na start

Pomarańczowy operator chce przyciągnąć osoby, które nie lubią przepłacać. W nowej promocji zestaw "abonament plus smartfon" kosztuje od 59 zł miesięcznie. To cena po uwzględnieniu wszystkich rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe. Sercem tej oferty jest Plan XS.

Zima w Orange. Smartfon i abonament za grosze, a światłowód za darmo

W pakiecie dostajemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu UE. Do tego dochodzi paczka 16 GB Internetu. Powinno to wystarczyć do codziennego przeglądania sieci czy nawigacji na feriach. Za samą usługę zapłacimy 45 zł, a reszta to rata za sprzęt.

Do wyboru są trzy ciekawe modele z obsługą sieci 5G. Możemy zdecydować się na Motorolę Moto G35 5G 8/128 GB, Xiaomi Redmi 15C 5G 4/128 GB lub Honora 400 Smart 4/128 GB. Każdy z nich kosztuje tylko 14 zł miesięcznie przy 36 ratach. To uczciwa propozycja.

Światłowód i Liga Mistrzów za darmo

Fani domowej rozrywki też mają powody do zadowolenia. Przy wyborze światłowodu do 2 lub 8 Gb/s dostajemy prezent. Przez pierwsze pół roku abonament wynosi 0 zł. Dotyczy to pakietów z telewizją, gdzie mamy dostęp do ponad 200 kanałów.

To nie koniec dobrych wieści dla kibiców. Orange dorzuca pakiet Canal+ Super Sprt za darmo na 6 miesięcy. Dzięki temu obejrzymy mecze UEFA Champions League bez dodatkowych opłat. Jeśli nie lubicie sportu, możecie wybrać pakiet z filmami i serialami na tych samych zasadach.

Promocja jest skierowana do nowych użytkowników. Skorzystają z niej też osoby, które przechodzą ze starej technologii na światłowód. Pół roku bez rachunków to zauważalna oszczędność w domowym budżecie.

Biznesowa zima w Orange

Orange nie zapomina o przedsiębiorcach. W nowej ofercie kluczowy jest nielimitowany Internet w smartfonie. W Planie Firmowym M brak limitów obowiązuje przez 6 miesięcy. Wybierając Plan Firmowy L, korzystasz z sieci bez ograniczeń przez rok. Najwyższy wariant XL oferuje nielimitowany Internet przez cały okres trwania umowy.

Do tego dochodzą smartfony 5G tańsze nawet o 50%. Na liście przecenionych modeli znajdziemy między innymi iPhone'a 17 Pro 256 GB, Motorolę Moto G35 5G, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256 GB oraz Samsunga Galaxy A26 5G. Dostępne są też Xiaomi Redmi Note 15 Pro (256 GB) i Motorola moto g35 (8/128 GB). Promocyjne ceny obowiązują przy wybranych planach i umowie na 36 miesięcy. Wszystkie te urządzenia obsłużą najszybszą sieć 5G.

Każdy przedsiębiorca otrzyma w cenie abonamentu usługę CyberTarcza. Zwiększa ona bezpieczeństwo w sieci i pozwala zarządzać urządzeniami. Użytkownik dostaje też dostęp do raportów bezpieczeństwa. Usługa nie wymaga instalacji i nie obciąża baterii smartfonu. Dzięki temu telefon nie pracuje wolniej podczas ochrony.

Światłowód na rok za darmo

Bardzo mocno wygląda oferta na Internet stacjonarny. Przedsiębiorcy mogą korzystać z Internetu Firmowego przez 12 miesięcy za 0 zł. Dotyczy to prędkości do 8 Gb/s. W pakiecie otrzymujemy dodatkowo Wsparcie IT oraz Backup danych. Jeśli potrzebujesz telewizji, światłowód z Canal+ również jest dostępny za darmo (odpowiednio przez rok i pół roku).

Na koniec warto wspomnieć o nowości, jaką jest usługa KlikAI. To narzędzie pozwala stworzyć własną stronę internetową w kilka minut. Nie musisz znać się na kodowaniu ani mieć wiedzy technicznej. System oparty na sztucznej inteligencji przygotuje witrynę za Ciebie. Wystarczy do tego zwykły dostęp do Internetu.

