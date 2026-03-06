LOT odpala Wi-Fi na pokładzie samolotów. Pomaga w tym Viasat

Wiadomości

Polskie Linie Lotnicze LOT po blisko dwóch latach od pierwszych zapowiedzi oficjalnie uruchomiły usługę pokładowego Wi-Fi. Pierwszą maszyną udostępniającą internet satelitarny w nowym standardzie jest Boeing 787-9 Dreamliner.

Internet na pokładzie samolotu, dostępny przez Wi-Fi, jest już standardem w wielu liniach lotniczych, a w połowie 2024 roku wprowadzenie takiej usługi zapowiadał również LOT. W końcu przyszedł czas na realizację tych planów, a z dostępu do sieci można już korzystać w pierwszym samolocie.

Od marca Polskie Linie Lotnicze LOT rozpoczęły wdrażanie dostępu do internetu na pokładach floty dalekodystansowej. Obecnie usługa jest dostępna na pokładzie pierwszego samolotu typu Boeing 787 Dreamliner (SP-LSA). Przewoźnik zapowiada, że do końca kwietnia zostanie zainstalowana w kolejnych dwóch samolotach. Wcześniej obiecywał też, że docelowo szybki internet będzie dostępny na pokładzie wszystkich 15 samolotów Boeing 787.

LOT korzysta z sieci satelitarnej Viasat

Usługa internetu w samolotach LOT bazuje na globalnej sieci satelitarnej Viasat oraz rozwiązaniu łączności Viasat Amara. Viasat to amerykański operator telekomunikacyjny, który jest dostawcą usług szerokopasmowej łączności satelitarnej oraz bezpiecznych systemów komunikacji w zastosowaniach komercyjnych i wojskowych. Firma obejmuje swoim zasięgiem cały świat. 

Viasat Amara wspiera równoczesne połączenia z satelitami na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) i na orbitach geostacjonarnych (GEO). Łączność wspomagana jest przez proces kształtowania wiązki, czyli beamforming, znany z domowych routerów. Całość zapewnia niskie opóźnienia do pracy sieciowej oraz dużą przepustowość niezbędną do streamingu wideo.

Satelitarne Wi-Fi dostarczane przez Viasat z powodzeniem funkcjonuje już u takich przewoźników jak amerykańska Delta Air Lines oraz australijski Qantas

Ile to kosztuje?

LOT wprowadził dwa płatne pakiety pokładowego internetu: Chat (7 USD), umożliwiający korzystanie z komunikatorów tekstowych oraz Streaming (29 USD), pozwalający na przeglądanie stron internetowych, oglądanie materiałów wideo i pracę online. Usługę można zakupić wyłącznie na pokładzie samolotu. Bezpłatny dostęp do internetu przysługuje pasażerom LOT Business Class oraz uczestnikom wybranych linii partnerskich programu Miles & More. Z usługi można  korzystać na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

Źródła zdjęć: Kevin Piechota / Shutterstock