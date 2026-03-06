Wiadomości

Bądź czujny. Prywatne firmy podszywają się pod Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ostrzegają przed nieuczciwymi praktykami. Okazuje się, że firmy z sektora prywatnego podszywają się pod nich.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:37
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bądź czujny. Prywatne firmy podszywają się pod Polskie Sieci Elektroenergetyczne

PSE jest spółką skarbu państwa i odpowiada za sieci elektroenergetyczne w kraju. Mówimy tu głównie o sieciach wysokiego i średniego napięcia. Poszczególni operatorzy energetyczni odpowiadają przed PSE w kontekście samych linii. Dodatkowo to właśnie ten organ decyduje o wyłączeniach OZE podczas nadprodukcji energii elektrycznej.

Dalsza część tekstu pod wideo
Panasonic RB-M600B W MediaExpert

Podszywają się pod PSE

Mówimy więc o organie, który odgrywa kluczową rolę w energetyce, jednak nie jest powszechnie rozpoznawany przez większość osób. I właśnie ten fakt postanowiły wykorzystać pewne nieuczciwe firmy, które próbują tworzyć pozory bycia częścią PSE. Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank NAVITEL PWR10 MX 10000 mAh 18W Biały
Powerbank NAVITEL PWR10 MX 10000 mAh 18W Biały
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Powerbank ANKER Nano 5000mAh 22.5W Czarny
Powerbank ANKER Nano 5000mAh 22.5W Czarny
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Powerbank indukcyjny VERBATIM Charge n Go Magnetic 10000 mAh Czarny
Powerbank indukcyjny VERBATIM Charge n Go Magnetic 10000 mAh Czarny
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Advertisement

W ostatnim czasie odnotowaliśmy kilka przypadków wykorzystania logo i nazwy PSE do stworzenia identyfikacji graficznej przez prywatne organizacje z sektora energii. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy osoba kontaktująca się z Państwem faktycznie jest przedstawicielem PSE, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Jest to bardzo dobra rada nie tylko w kontekście PSE. Oszuści bardzo chętnie podszywają się pod znane marki. Kontakt z ich oficjalnymi przedstawicielami może rozwiać wszelkie wątpliwości i uchronić nas przed staniem się ofiarami przekrętów. 

Panasonic RB-M600B W MediaExpert
Image
telepolis
oszustwo energetyka PSE
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: PSE