Bądź czujny. Prywatne firmy podszywają się pod Polskie Sieci Elektroenergetyczne

PSE jest spółką skarbu państwa i odpowiada za sieci elektroenergetyczne w kraju. Mówimy tu głównie o sieciach wysokiego i średniego napięcia. Poszczególni operatorzy energetyczni odpowiadają przed PSE w kontekście samych linii. Dodatkowo to właśnie ten organ decyduje o wyłączeniach OZE podczas nadprodukcji energii elektrycznej.

Podszywają się pod PSE

Mówimy więc o organie, który odgrywa kluczową rolę w energetyce, jednak nie jest powszechnie rozpoznawany przez większość osób. I właśnie ten fakt postanowiły wykorzystać pewne nieuczciwe firmy, które próbują tworzyć pozory bycia częścią PSE. Jak możemy przeczytać w komunikacie:

W ostatnim czasie odnotowaliśmy kilka przypadków wykorzystania logo i nazwy PSE do stworzenia identyfikacji graficznej przez prywatne organizacje z sektora energii. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy osoba kontaktująca się z Państwem faktycznie jest przedstawicielem PSE, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].